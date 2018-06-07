網球天王天后阿格西和葛拉芙 攜手浪琴表做公益

2018年06月07日 12:10 中時 陶福媛

浪琴表為阿格西和葛拉芙夫婦推出Conquest征服者系列V.H.P. 聯名表，並捐出義賣，所得用於栽培網壇的明日之星。（Longines提供）

世代傳承、人才輩出，但只有經典傳奇英雄，才能永久被人們所傳頌。與浪琴表（Longines）合作長達十年的網球天王天后夫妻檔阿格西（Andre Agassi）和葛拉芙（Stefanie Graf），雖已退休多年，仍不忘行善，日前在巴黎羅丹美術館（Musee Rodin）舉行盛大慈善晚宴，所得將作為兒童網球教育之用。

浪琴表在這場為阿格西和葛拉芙舉辦的慈善晚會上，特別推出一款「Conquest征服者系列V.H.P.–葛拉芙＆阿格西基金會特別款」（Conquest V.H.P. Stefanie Graf & Andre Agassi Foundations）腕表義賣，所得將捐贈給慈善機構「兒童明日基金會」和「安德烈阿格西教育基金會」。

近幾年阿格西與浪琴表攜手合作、投注心力在網球教育上，栽培具有潛力的明日之星，為支持全球各地的網球兒童與青少年選手，特別舉辦「浪琴表決戰法網明日之星選拔賽」，來自台灣的楊昕昱和黃僅婷也是受邀參賽並接受專業訓練的「明日之星」之一。

(中時 )