暖爸收養大卷尾幼鳥 馴服「憤怒鳥」當顧家警衛

2018年06月07日 12:01 中時 王文吉

「大卷尾」領域性、攻擊性都很強，唯獨和鳥爸爸黃明田很親近。（王文吉攝）

俗稱「烏秋」的大卷尾，羽色黑亮有光澤，幼時被親鳥遺棄後，由鳥爸爸黃明田收養至今。（王文吉攝）

鳥爸爸黃明田餵食麵包蟲，替「大卷尾」進補。（王文吉攝）

台中黃明田的寵物鳥「大卷尾」，平時自由出入住家後院，由於牠領域性強，有陌生人靠近，就會鳴叫示警，有時還會作勢驅離，曾有機車騎士被牠俯衝攻擊，幸好有安全帽護體。左鄰右舍知道大卷尾愛生氣，都提醒孩童保持距離，並警告「要小心那隻憤怒鳥！」。黃明田則笑說，牠其實很顧家啦！比愛犬還盡責。

51歲黃明田從事會計業，曾養過白頭翁、綠繡眼。他說，這兩種鳥類的叫聲清亮悅耳，多年前他養了1隻白頭翁幼鳥，期待能聽到「鳥界歌神」唱唱歌，但白頭翁羽翼漸豐，叫聲始終單調，他以為是隻「啞巴」，友人一看才跟他說「這是母的，當然唱功普普！」

2年前，黃明田住家後院櫻花樹上，掉下1隻黑色幼鳥，他撿起來細心照料，並餵食泡水飼料，後來查詢圖鑑比對，才知道是俗稱「烏秋」的大卷尾。黃明田猜測，可能是跟著母鳥來學飛，不慎從樹上掉下來，而後院有拉不拉多專職巡守，母鳥不敢下來，最後一走了之。

黃明田細心照料大卷尾幼鳥，除餵食飼料外，還購買麵包蟲定期時進補。大卷尾羽翼黑亮，陽光照射更是顯露光澤。黃明田說，這種鳥飛行技巧很好，他將麵包蟲往空中一丟，大卷尾隨即振翅，咻一聲，飛衝獵食，而且大卷尾很認主人「我走到哪裡，牠就飛到哪裡。」

大卷尾只親近主人，還會幫忙顧家，黃明田平時以口哨和他溝通互動，偶爾會到住家附近「遛鳥」。人鳥形影不離，家人卻有點困擾，黃妻說，大卷尾只認老公，他們只要到後院，大卷尾就會鬼叫，還飛到空中盤旋，很怕被牠啄頭，因此後院已經割讓給大卷尾當地盤了！

(中時 )