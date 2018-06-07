中市府指中火今年再減煤172萬噸 籲監委勿錯用數據

台中市政府新聞局長卓冠廷（右）、環保局長白智榮，今天於記者會中，呼籲監委勿錯用數據倒果為因！（陳世宗攝）

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針對監察委員仉桂美、章仁香調查中火工程意外！台中市政府環保局7日舉行記者會，指監察院錯引數據誤稱台中市政府近年要求中火減煤「對空汙改善並無實益」。環保局長白智榮、新聞局長卓冠廷說，中火在市府要求下今年至少減煤172萬噸，監委卻引用錯誤假設、數據導出只減少20萬噸的錯誤結論，呼籲監委查案應明察事實並本於專業。

白智榮指出，監察委員調查報告最大的問題是，他們假設中火為1個機組一整年都在進行改善工程，認為今年原先最多只會使用1620萬公噸；但卻忽略事實上去年（106年）已有機組在施工，施工期間每年也不到五個月，但是去年中火仍實際使用1772萬公噸的煤。

白智榮說，自今年開始市府削減中火燃煤許可量500萬噸，中火最多只能使用1600萬噸的煤，所以中火減煤量至少是172萬噸，若以103年實際燃煤1839萬噸計算，減煤幅度高達239萬噸；若用許可用算，跟原先許可的2100萬公噸比，則是大減500萬噸，而非監委所算出的20萬噸，彼此相差12倍，監委算是在錯誤的假設下，算出錯誤的數字，導致錯誤的結論。

白智榮強調，就算中火完成設備改善工程，也不可能再恢復到103年的1839萬噸實際燃煤量或是2100萬噸的許可量，市府斷絕火力全開，也會加強要求中火落實各項減煤的措施。

「我為市民及市府同仁抱屈！」卓冠廷說，監委的報告中點出，「經濟部102年雖核准台中發電廠既有機組空污改善工程計畫，卻遲至106年起分4年更新#1~#4號機鍋爐、除塵及脫硫設備，空汙改善期程緩慢」，顯示當時的中央或地方政府延宕改善工程4年；但監委在報告卻隻字未提相關責任，反認為現在市府減少燃煤許可量措施「對空汙改善並無實益」，是下了錯誤的結論。

卓冠廷強調，兩位監委過去的政治立場，社會自有公評，但若是調查報告公允，市府仍會採納建議，但此不符事實的調查報告，他必須為一同改善空汙的市民及市府同仁感到委屈！

(中時 )

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