不要南海硬碰硬！杜特蒂：向陸宣戰是自殺 還恐軍變

菲律賓總統杜特蒂。(圖/美聯社)

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中時電子報

菲律賓總統杜特蒂一改上周其外長強調已經針對南海問題劃出了紅線，且可能對北京宣戰的強硬態度，在6日稱菲律賓不能就南海議題與北京硬碰硬，他還說對菲律賓對北京宣戰根本是自殺任務，甚至還可能引發軍變，讓自己的政權被推翻。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天在結束南韓的行程，返回菲律賓時對南海議題表示，在南海對抗北京「如果我的士兵都陣亡了且所有警察都對抗他們。那麼菲律賓人都會陷入危險，這樣的話誰要負責？」

向來大砲性格的杜特蒂也補充道，「如果我這樣做了，要麼將麻煩帶進我的國家，要麼我的軍隊和警察會推翻我」。

杜特蒂甚至說向北京宣戰的行為就像是叫菲律賓軍隊執行自殺任務一般，「如果我告訴我的軍警要去自殺，你們認為士兵們會聽我的命令嗎？」，還說如果自己是將軍，上級命令他與他下屬去南海送死，「那我會跟他說去你的（f*** you），為什麼我要這要做？」

杜特蒂的這番言論是針對近來有不少人認為他在南海爭議上，對北京的態度過於軟弱。對此杜特蒂除了以與北京強硬宣戰是件危險的事情來辯解外，他也稱自己有在維護菲律賓在南海的主權，他稱在第一次中國大陸國家主席習近平見面時，就有位北京將南海軍事化一事向他抗議，且有表明菲律賓會繼續在南海其主張的領土範圍內挖石油。

(中時電子報)

文章來源：Duterte: Sending troops on 'suicide' mission in S. China Sea will lead to my ouster

文章來源：Duterte: War with China is like committing suicide Read more at https://www.philstar.com/headlines/2018/06/07/1822331/duterte-war-china-committing-suicide#7Hk6VxjHJ3iU2XtK.99

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