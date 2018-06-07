中和縱火釀9死 兇嫌李國輝辯「幻聽」一審仍判死刑

2018年06月07日 11:15 中時電子報 呂承哲 、 張達智 、中國時報記者/ 陳俊雄 、中國時報記者/

中和大火釀9死 原來是惡男洩憤縱火

新北市中和區興南路某5層樓公寓，去年11月22日晚間遭人縱火，造成9死慘劇。（報系資料照 葉書宏攝）

男子李國輝和女友分手後，自稱遭緬甸華僑友人在臉書群組以「藍牙播放聲音」方式騷擾，去年11月22日晚間新北市中和區興南路租屋處縱火報復，造成9死慘劇，新北地院認為李以汽油在人口稠密處縱火並釀成巨大傷亡，所犯為「情節最重大之犯罪」，一審判處死刑，褫奪公權終生。被害人家屬則認為判決結果很合理，但應追究房東責任。

檢警調查，李男因收入不穩，2016年3月和女友分手後以女友貪圖金錢而在她的臉書留下不雅字眼，事後又委請緬甸籍友人Myu Zaw刪除留言，事後李認為友人沒幫忙，反在臉書群組以「藍牙播放聲音」方式騷擾、挑釁，甚至還表明和他的前女友交往，因此先後在前女友的乾妹妹、某里長住家附近縱火，並均已遭到起訴。

李多次搬家逃避聲音，最後以每月2500元遷入友人胡進福於中和興南路407室租屋處，但他又以聽到聲音為由，在去年11月20日把一瓶汽油放在蘇姓友人住處外警告，21日凌晨二度警告蘇男不要再播放聲音。

隔晚8時許李返家後，又以聽到有人辱罵、開玩笑聲音，持汽油朝租屋處3樓往4樓室內平台處的雜物潑灑縱火，隨即逃離現場，但熊熊火勢迅速延燒，造成和他同住的友人胡進福等9人慘死現場。

檢方將李送台大醫院精神鑑定，發現李縱火時自知會造成財物損失、傷害人命，也知縱火是錯誤行為，認定當晚李雖因幻聽干擾而憤怒縱火，但並非欠缺辨識能力。

新北地院審結認為，李雖有幻聽但仍有許多應對方式選項，卻以縱火紓解怨氣，手段凶狠且所犯為情節最重大之犯罪，一審依殺人罪將李國輝判處死刑，褫奪公權終生。

(中時電子報)