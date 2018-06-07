蔡英文下令挺吳音寧 柯P嘆：綠集結 國民黨更要打

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中時

北市府政風處到北農查帳，但蔡英文總統昨天明確表態力挺北農總經理吳音寧。對此，市長柯文哲剛剛受訪時難掩無奈地表示，總統一旦表態，綠營就被迫要集結（挺吳），但如此一來，國民黨不打才奇怪，「過去20幾年，台灣不就是在政黨惡鬥、藍綠惡鬥？」

針對查帳一事，柯文哲說明，至少他任內、3年半的全部都會查一查，雖然需要一點時間，但在北農開臨時董事會之前，把資料弄一弄，公開透明給社會一個交代就好。

媒體詢問，蔡英文下令力挺吳音寧，綠營人士也開始全面護航，對此柯有什麼看法？一開始柯文哲猶豫了一下，直說「真的要講嗎？」但最後他還是表示，從韓國瑜到吳音寧，這2個他都認識，他都不覺得有什麼大的問題，執行業務上都還好。

不過，現在一個（韓）被搞掉了，一個（吳）被打到很難有效執行業務，所以他自己也在想，這種混亂社會如何讓台灣可以在穩定中前進，但常常蠻辛苦的。

柯文哲直言，總統一旦表態，綠營被迫要集結，但綠營一旦集結，國民黨不打才奇怪，但是，過去20幾年台灣不就是在政黨惡鬥、藍綠惡鬥當中「島內互打」，自己台灣都打趴了。所以如果要問他，其實公開透明就好，資料整理出來、公開，需要改進就改進；他說，台北市政多少議題可以討論，不要為了北農幾瓶紅酒，幾乎整個議會其他事情沒在關心，這不就是台灣今天的困境？

(中時 )

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