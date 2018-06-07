擺脫「罐頭式」遊具！新店首座特色遊具落成

新北市新店第一座特色遊具位於三民公園內，日前已正式啟用。（葉書宏翻攝）

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新北市新店第一座特色遊具位於三民公園內，日前已正式啟用。（葉書宏翻攝）
新北市新店第一座特色遊具位於三民公園內，日前已正式啟用。（葉書宏翻攝）

新北市新店第一座特色遊具位於三民公園內，日前已正式啟用，擺脫以往大眾臉的「罐頭式」遊具，整體規劃結合「溜滑」、「擺盪」、「攀爬」等活力元素，出入口設置無障礙設施，讓孩子們玩得更盡興，家長更放心，享受美好的親子時光。

新店區長林煌源表示，許多專家學者紛紛提出，兒童遊戲與兒童身心發展有著密不可分的關係，三民公園規劃為新店區第一座主題公共兒童特色遊戲場，在符合兒童安全法規規範下，採更安全、具挑戰性的設置，有益孩童身心發展。此外，新店區未來的公園遊具改造設計，也將努力朝向更具特色或共融式的理念前進，並納入民眾或使用者建議，讓大朋友、小朋友走向戶外，喜歡公園。

三民公園特色遊具設置過程，新店區公所推動公民參與的機制，包括還我特色公園行動聯盟、台灣身心障礙兒童權利推動聯盟及當地里辦公處等單位都熱烈參與討論，經多次的會議、現勘及意見交流，實際瞭解家長與小朋友的需求後，完成了麻雀雖小五臟俱全的三民公園特色遊具遊戲場域，讓這座社區型公園，成為新店區家長及小朋友眼中的遊樂新亮點。

還我特色公園行動聯盟邱小姐表示：「希望以三民公園改造經驗為基礎，持續在新店區推動具特色公園遊具環境。」

(中時 )

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