《全台最速報》無雨問蒼天 李孟諺天壇祈雨

《全台最速報》

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中時電子報
綜合報導

◎無雨問蒼天 李孟諺天壇祈雨

南台灣旱象已到了無「雨」問蒼天的地步，台南市代理市長李孟諺7日上午率官員到中西區台灣首廟天壇祈雨，廟方相隔近70年正式上疏文祈求天降甘霖，氣象局南部氣象中心指出10日有降雨機會。

◎和吳音寧比一比？韓國瑜批遭綠蓋布袋奧步

農委會副主委陳吉仲製表將北農前後任總經理拿來比一比，強調經營績效吳音寧贏過韓國瑜，對此，韓國瑜7日忍不住說了重話，反批陳吉仲扭曲數據、在玩數字遊戲，簡直像台灣人說的「蓋布袋在打」；韓國瑜強烈質疑，是因為他高雄市長選情拉升，才被猛打、鬥臭，「民進黨不用政治抹黑、奧步，就不會選舉了」、「我為這麼大的政黨感到悲哀！」

◎視導漢光演習 蔡英文對國軍有信心

國軍漢光34號演習今天在空軍清泉崗基地執行「聯合反空（機）降作戰演練」，總統蔡英文親臨視導，並與正在訪台的史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世一同觀賞演習。蔡總統在演習結束後致詞表示，「這段時間來，我實實在在看到國軍真實的戰力，我有信心國軍絕對可以達成防衛固守、重層嚇阻的目標。」

◎中和縱火案釀9死 嫌犯李國輝一審判死刑

男子李國輝和女友分手後，自稱遭緬甸華僑友人在臉書群組以「藍牙播放聲音」方式騷擾，去年11月22日晚間新北市中和區興南路租屋處縱火報復，造成9死慘劇，新北地院認為李以汽油在人口稠密處縱火並釀成巨大傷亡，所犯為「情節最重大之犯罪」，一審判處死刑，褫奪公權終身。被害人家屬則認為判決結果很合理，但應追究房東責任。

(中時電子報)

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