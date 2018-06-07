美秀海陸連環拳 陸南沙、西沙飛彈化明為暗

2018年06月07日 12:18 中時電子報 楊幼蘭

美軍海陸雙線並行，繼動用兩艘，而不再只是一艘軍艦，駛入西沙群島12海里以內，以彰顯自由航行權後，又連連出動B-52轟炸機在南海爭議島嶼上空飛行。

儘管北京痛批美方的做法，但據CNN新聞網6日報導，北京5月在南沙和西沙群島部署，引發華府批評，說中方將南海軍事化的飛彈系統，如今似乎已移走，或換了地方。

以色列「衛星圖像國際公司」（ImageSat International，ISI）說，北京已移開南海永興島的飛彈發射器。

ISI的新分析顯示，中方可能移開，或另外放置飛彈系統。兩名五角大廈官員指出，北京極不可能徹底移除飛彈系統。反之，經美國評估，中方可能將飛彈系統移入建築內。

中國大陸外交部發言人華春瑩周三反批，美國頻頻在南海秀拳頭才是軍事化，她說：「美派B-52轟炸機這樣的進攻性戰略武器到南海，是不是『軍事化』？！B-52轟炸機到南海，也是為了航行飛越自由嗎？！如果有人三天兩頭全副武裝地到你家門口耀武揚威、探頭探腦，你是不是應該提高警惕、加強戒備和防衛能力？！」

此外，她也明白表示，「中方不會被任何所謂軍艦軍機嚇倒，只會更加堅定地採取一切必要措施，捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定」。

先前衛星圖像顯示，在南海西沙永興島的海岸上，有好些由偽裝網覆蓋的飛彈發射器和雷達系統。

(中時電子報)