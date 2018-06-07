天氣太熱 學童便秘增三成

2018年06月07日 13:13 中時 鄭郁蓁

今年五月創下高溫紀錄，就連便秘的人也跟著增加，小兒科醫師門診觀察，當天氣逐漸轉熱時，門診就陸續出現有便秘困擾的孩童，近日約有5％兒童是因便秘問題求診，比平時增加3成，甚至之前控制良好者，也出現惡化狀況。

一名五歲學童平時胃口及活力很好也不挑食，蔬果來者不拒，約一兩天排便一次，多為軟糊至成條狀。但近一個月，間隔兩三天排便一次，呈粗大條狀，甚至有幾次差點馬桶沖不掉；三不五時抱怨屁股痛、肚子痛。

收治這名小童的書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，該男童去年夏天曾經出現相同狀況，理學檢查發現嘴唇乾裂，肛門黏膜有肛裂，無其他器質性問題，診斷為功能性便秘及肛裂，經飲水評估與相關衛教後，排便狀況逐漸改善。

戴季珊表示，夏季戶外炎熱，經由皮膚流失的水分較冬季多，即使都在冷氣房，也會因空調流失水分。水分流失量增加，喝水量不足，倘未適時補充，易使得小便減少，腸道回收水分增加而造成便秘。

水該怎麼喝？戴季珊建議，除了從食物所獲得水分外，以一杯300ml的水為基準，1至3歲幼兒須每天飲用3杯，幼兒園與國小低年級4杯，國小中高年級6杯，國高中生每天女生7杯、男生9杯；倘天氣炎熱或出汗較多，則須額外多加1杯。

此外，戴季珊也提醒，孩子一周排便不超過兩次、坐很久才能排便或是排便時疼痛、糞便形狀粗大塞住馬桶或是顆粒狀，偶有滲便。當有以上現象時，便秘已經溜上身，應儘早就醫，排除疾病因素，調整飲食及作息，改善便秘情況，以免因便秘影響生長發育，或是反覆泌尿道感染，造成不可逆的傷害。

(中時 )