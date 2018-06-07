漢光34號演習 第三日操演科目一手掌握

2018年06月07日 12:28 中時電子報 喻華德

《中時電子報》匯總國防部軍事新聞通訊社及青年日報社，在「漢光34號」演習期間每日新聞報導，讓讀者一手掌握漢光演習的概略圖像。

6月6日演習第三日

第一作戰區(外島、離島）

●陸軍東引地區指揮部支援連實施「戰場傷患救護」科目演練，模擬作戰部隊傷患緊急搶救。

●三軍總醫院澎湖分院，進行「大量傷患處置」操演。陸軍一支部衛生連官兵開救護車，模擬將戰傷官兵後送至三總澎湖分院，演練「傷患卸載搬」、「檢傷分類」、「傷情交接」、「緊急救護」、「衛材籌補」及「血庫作業」等課目。

此外，澎防部也與澎湖分院共同開設戰時心衛中心，模擬面對戰鬥衰竭人員，心輔官、心輔老師及醫官如何透過HRV心率變異分析紀錄儀了解官兵情緒狀況，並透過壓力身心自我檢表，檢測出輕，重度戰鬥衰竭人員 ，進而給予及時的輔導或轉送，以提升官兵心理素質。

第二作戰區（東部）

●陸軍花東防衛指揮部機步營所屬戰術車輛5日晚間10時實施夜間機動，包含CM26指揮車、CM21裝甲運兵車、M998悍馬車、輕型戰術輪車、復仇者飛彈車、蜂眼雷達車。

第三作戰區（北部）

●陸軍機步269旅採「三軍聯合對抗」模式，執行地空整體作戰，採實彈、實戰模式，實施演練。「北部反登陸作戰」操演課目於新竹湖口基地實施，由裝訓部、北測中心等單位編成北部地區統裁部，採仿真、實彈、實戰模式，執行各階段作戰任務。

陸軍航特部第602旅AH-1W「超級眼鏡蛇」攻擊直升機在地空整體作戰中，採實彈、實戰模式，發射20公釐機砲。此為軍方首度公布陸航部隊在湖口基地實彈射擊。

●陸軍33化學兵群煙幕營實施支援作戰分區「遮蔽重要目標區煙幕作業」演練，官兵精準判定風向及風速，使車載M56式渦輪發煙機於良好時機製造大量煙幕，為煙幕部隊「隱真示假」做最佳詮釋。

●陸軍花東防衛指揮部為驗證防衛作戰效能，於花蓮港實施「要港防衛作戰」演練，所屬迫砲排、戰車排、裝騎排等單位，依令實施演練。演練模擬敵軍進犯花蓮港，花防部先期掌握戰場情報，接續由所屬防空連復仇者飛彈車演練接戰程序，作戰區所屬混砲營、迫砲排則以實兵實作方式，實施模擬射擊演練，最後，協同戰車排、裝騎排、反裝甲排對目標區實施掃蕩，順利完成任務。

裝騎連戰車排戰4車屆退車長張峻鵬中士，自願放棄假期參與演練，精神可嘉。

●新北市後備旅開設演習指揮所。

第四作戰區（南部）

●空軍第4聯隊臺東外海執行「海、空聯合對抗操演」，為激勵官兵士氣，聯隊長陳少將身先士卒，率先同乘參與任務，充分展現空軍健兒有我無敵的精神。

●陸軍43砲指部火砲聯合操作演練，單位以「實兵不實彈」方式模擬共軍船團意圖從海岸登陸，接續實施反舟波射擊任務，遂行砲兵火力對敵舟艇、兩棲戰車實施擾亂射擊，期有效殲敵於水岸灘頭。

第五作戰區（中部）

●空軍第3聯隊實施「跑、滑道搶修」實兵演練。操演採「人、裝併徵」的動員方式，將「自強35號演習」徵集的民間機具及操作人員，納入後備動員召集所組成的軍勤隊，與基地搶修小組，共同執行搶修任務，並驗證全民防衛動員整備能量。

●陸軍砲兵第58指揮部部實施「泊地攻擊」操演，砲兵部隊接獲命令，立即以M114式與T65式155公釐榴彈砲模阻殲岸際敵軍，摧毀敵登陸企圖。

「自強35號演習」

●陸軍兵工整備發展中心執行「自強第35號軍需工業動員」演練，進行甲車修製作業。

「萬安41號演習」

●花蓮縣、臺東縣實施軍民聯合防空演習。

(中時電子報)