3分鐘MV認識台南博物館特色

2018年06月07日 13:13 中時 曹婷婷

3分鐘讓您認識台南博物館特色！2018台南博物館節已於5月18日起跑，今年別出心裁推出「博物館大合唱in Tainan」動畫短片，可愛動畫搭配洗腦旋律，彰顯「台南作為一座生活博物館」城市特色，非常吸睛。

今年博物館節除了「行動博物館校園巡演」、「主題展覽」與「博物館逛大街」3大主軸活動，特別委託在國內外獲獎無數的《小貓巴克里》導演邱立偉聯手製作團隊兔子創意股份有限公司，將一間間文化館舍化身可愛親民的角色，相當俏皮吸睛，吸引網友點閱。

台南共有45間大大小小的博物館與地方文化館，每一間館舍都是經營者極其一生的收藏、研究和推廣的精華，且座落在我們生活周遭，散佈在城市巷弄或鄉間田野，象徵著台南有相當豐厚的文化底蘊。

今年為整合宣傳台南博物館群的豐富內涵，推出「博物館大合唱in Tainan」宣傳動畫短片，邱立偉導演表示，閱讀一本好書就像交了一個老朋友，台南45間博物館如同一本本好書，創作團隊進行概念發想時，就把各間文化館舍擬人化，型塑博物館就是我們生活中的好朋友，以「台南博物館合唱團」來表現博物館的多樣面貌與豐富性。

首波宣傳動畫由台灣烏腳病醫療紀念館、台南家具產業博物館、三寮灣東隆文化中心、樹谷生活科學館、楊逵文學紀念館、方圓美術館、葉王交趾陶文化館登場，量身打造化身為可愛具體的角色人物，加上台南地景特色為背景。

(中時 )