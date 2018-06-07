美參院版國防授權法 籲美軍參與台灣漢光演習

2018年06月07日 13:18 中時 江靜玲

美國聯邦參議院軍事委員會今天公布，參議院版2019國防授權法(NDAA)草案內容，以意見方式要求美軍，參加像是漢光演習一類的台灣年度軍演。同時；美方也應考慮派遣美軍醫療船赴台，執行太平洋夥伴任務。

參院版草案同時以意見方式要求美國國防部長不得邀請中國大陸人民解放軍參加美國環太平洋軍演，除非美國國防部長能向美國國會軍委會證實大陸已停止在南海的建礁造島活動。

參議院軍事委員會5月24日表決通過參院版2019財政年度「國防授權法」草案（S 2987），草案內容今天正式對外公開。

有關台灣部分，參議院認為《台灣關係法》和六項保證是美台關係基石。美國應當強化與台灣的國防與安全合作，支持台灣發展有能力和現代化國防力量，以維持台灣必須的自衛能力。

依據《台灣關係法》，美國應該全力支持台灣透過國外軍售、直接商售和工業合作獲得防禦性武器，特別是不對稱戰力與水面下作戰能力。此外，美方應改善對台軍售的可預測性，對台灣提出的防衛需求，確保做出及時審查和回應。

法案中同時要求依據台灣旅行法，促進美台高階官員交流。國防部長並應推動與台灣的安全交流政策，包括參與像是漢光演習在內的台灣軍演。

法案中另以參院意見表示，美台應當擴大人道救援和救災合作。美國應考慮支持美軍醫療船訪問台灣，作為年度「太平洋夥伴關係」任務的一環，以期改善救災計畫與準備，並加強美台合作。

對於中國大陸，參院版本2019年國防授權法態度明顯較過往強硬，指出大陸在南海建礁造島威脅美國核心利益，影響美國和其盟邦，以及夥伴的安全穩定，這種「敵意行為」國家，不應受邀參加環太軍演。美國國防部長若欲邀請或促成大陸參加環太軍演，必須向國會軍委會證實:大陸已停止在南海所有造島活動；移除所有人造島礁上武器；以及連續4年進行有助於區域穩定的行動。

美眾院已於5月25日通眾院版2019財政年度國防授權法。參院版在軍委會通過後，尚待參院全院通過，確立參院版後，再待參眾兩院經協商研議出一個一致版本，送交白宮經總統簽字，方能成為法律。

(中時 )