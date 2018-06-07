中國時報攝影記者陳信翰摘下第7屆台海新聞攝影大賽銀、銅獎

陳信翰以立法院審查前瞻建設條例等朝野衝突的系列照片，摘下重大新聞類銀獎。圖說台灣政治情勢藍綠各據一方，在議事殿堂上，立場更迥然不同。為了爭取選票與個人政治舞台，無不使出混身解數，爭取曝光與選民認同，形成政場如秀場般的特殊景象。

友善列印
中時
台灣政治情勢藍綠各據一方，在議事殿堂上，立場更迥然不同。為了爭取選票與個人政治舞台，無不使出混身解數，爭取曝光與選民認同，形成政場如秀場般的特殊景象。
台灣政治情勢藍綠各據一方，在議事殿堂上，立場更迥然不同。為了爭取選票與個人政治舞台，無不使出混身解數，爭取曝光與選民認同，形成政場如秀場般的特殊景象。
台灣政治情勢藍綠各據一方，在議事殿堂上，立場更迥然不同。為了爭取選票與個人政治舞台，無不使出混身解數，爭取曝光與選民認同，形成政場如秀場般的特殊景象。
台灣政治情勢藍綠各據一方，在議事殿堂上，立場更迥然不同。為了爭取選票與個人政治舞台，無不使出混身解數，爭取曝光與選民認同，形成政場如秀場般的特殊景象。
台灣政治情勢藍綠各據一方，在議事殿堂上，立場更迥然不同。為了爭取選票與個人政治舞台，無不使出混身解數，爭取曝光與選民認同，形成政場如秀場般的特殊景象。
台灣政治情勢藍綠各據一方，在議事殿堂上，立場更迥然不同。為了爭取選票與個人政治舞台，無不使出混身解數，爭取曝光與選民認同，形成政場如秀場般的特殊景象。
台灣政治情勢藍綠各據一方，在議事殿堂上，立場更迥然不同。為了爭取選票與個人政治舞台，無不使出混身解數，爭取曝光與選民認同，形成政場如秀場般的特殊景象。

第7屆台海新聞攝影大賽（簡稱台賽）得獎名單揭曉，中國時報資深攝影記者陳信翰以《政治伸展台》、《大師風範 馬友友》分別摘下台海重大新聞類（IN）銀獎與台海藝文新聞類（ACEN）銅獎。

由廈門日報社主辦，台海雜誌社承辦，臺灣新聞攝影研究會、臺灣中華攝影藝術交流學會協辦的台賽，自2009年首屆舉辦至今已是第7屆，是目前以兩岸新聞攝影交流為目的的主要平臺，參賽者多為兩岸新聞攝影專業工作者。本屆台賽共收到來自兩岸的參賽新聞攝影作品8568幅，競爭相當激烈。大陸攝影師趙用選送的作品《廢墟下，母親打來求救電話》奪得最高獎「金浪獎」，他也將獲得3萬元人民幣的獎金。

從5月31日至6月2日，經過3天緊張激烈的評選，第7屆台海新聞攝影大賽7大類共54個獎項的獲獎作品全部產生，金獎將獲得1萬元人民幣獎金及獎座。除了「金浪獎」外，《過剩單車 堆積如山》獲台海經濟新聞類金獎；《15歲起我這樣養活自己》獲台海人物新聞類金獎；《溫州南戲 借「機」重生》獲台海藝文新聞類金獎；《南美洲紅火蟻危害廣東鄉村》獲台海環保科技新聞類金獎；《你，永遠在我們心中》獲台海生活民俗新聞類金獎；《首批臺灣籍空姐入職廈航》獲兩岸議題新聞類金獎；榮獲「金浪獎」的《廢墟下，母親打來求救電話》同時獲台海重大新聞類金獎，是本屆最大贏家。

其他得獎的台灣攝影工作者包括：

台海重大新聞類銀獎：《反年改抗爭》，作者：曾原信；銅獎：《蝶戀花翻車》，作者：葉信菉；《便當菜色如何？》，作者：張良一；《柯P試跑》，作者：王均峰

台海經濟新聞類銀獎：《勞工的突襲》，作者：余志偉

台海人物新聞類金獎：《15歲起我這樣養活自己》，作者：余志偉

台海藝文新聞類銀獎：《備戰2017年世大運，左營集訓中心紀實》，作者：莊坤儒

台海生活民俗新聞類銀獎：《重障者的情欲身體》，作者：余志偉；銅獎：《你的夜市，我的客廳》，作者：張良一

台海環保科技新聞類銀獎：《好比與怪獸為伍！ 全台首例大林蒲鳳鼻頭環境迫遷啟動》，作者：吳柏源；銅獎：《手機撈魚》，作者：張良一

兩岸議題新聞類銅獎：《迎湄洲媽祖，牽兩岸情誼》，作者：董孟航

(中時 )

3分鐘MV認識台南博物館特色 高市彌陀區流浪犬絕育 營造人犬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。