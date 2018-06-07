全長2千公里 俄國擬協建泛阿拉伯大鐵路

2018年06月07日 13:09 中時電子報 李靖棠

據今日俄羅斯（RT）報導，有興建和運營西伯利亞大鐵路（Siberian Railway）經驗的俄羅斯鐵路公司，近日表態對阿拉伯半島（Arabian Peninsula）上重大工程- 橫跨多國、全長約2,100公里的泛阿拉伯鐵路（Trans-Arabian Railway）很感興趣。第一副執行長米夏林（Aleksandr Misharin）表示，「沙烏地阿拉伯已批准鐵路計畫，本公司也獲得邀請，將有機會加入鐵路興建工程團隊。」

這個計畫由沙烏地阿拉伯提議，將串連波斯灣（Gulf countries）沿岸鄰國，包含阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）、阿曼、巴林（Bahrain）、科威特（Kuwait）和卡達，預計最快在2021年底能完工通車，加強中東地區的交通運輸能力。但如今，沿線國家卻有3國（阿聯、沙烏地和巴林）因為外交鬥爭之由，於去年和卡達切斷外交關係和交通聯繫網絡，讓整條鐵路的計畫恐再有生變。

正如上述所提，本欲藉此連結和強化海灣合作委員會（Gulf Cooperation Council）國家的互通有無，但由卡達危機和阿拉伯聯合大公國於2016年暫停了建設計畫，這條鐵路的將來會如何，也讓外界仍處於霧裡看花階段。

(中時電子報)