NBA》還沒結束！杜蘭特投進致勝球超冷靜

2018年06月07日 13:12 中時電子報 黃及人

當杜蘭特最後48.9秒投進致命三分球，隊友都衝上前瘋狂慶祝，只見杜蘭特卻是一臉淡定，他在賽後解釋，「我還沒有退役，所以並不希望這些時刻就是我職業生涯的定義，當時我們只想保持冷靜，不給對手空檔三分出手機會。」

「每當我投進球，其實內心都很激動，能在這種等級比賽把球投進相當困難，我很清楚，但同時我看過更瘋狂的事，」杜蘭特說，「所以當時我們領先6分，任何事情都可能發生，我只想贏下球賽之後，再來思考這些東西。」

甚至杜蘭特已經開始思考9日G4對策，「明天繼續訓練，然後找出更好比賽計畫。我只是盡可能成為最好隊友，嘗試打出侵略性，更擔心防守強度與籃板，我們整場比賽都保持鎮靜，就算我們都用很小孩子的方式支持彼此。」

去年總冠軍賽G3，杜蘭特也在最後45.3秒投進超前三分球，同樣幫助勇士搶下3比0聽牌，讓人不禁產生似曾相識的錯覺，不過杜蘭特強調，「這不是同樣的球賽，不是相同的賽季，球隊的感覺也不一樣，一切都不一樣。」

看到杜蘭特的神勇演出，「浪花弟」克雷湯普生賽後不禁開玩笑自嘲，「杜蘭特太不可思議了，他讓我跟柯瑞放了一晚上的假，當你的兩個先發後衛總共只拿20分，但你的先發小前鋒攻下43分，這看起來總是很棒！」

(中時電子報)