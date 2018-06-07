NBA》還沒結束！杜蘭特投進致勝球超冷靜

就算到了賽後記者會，杜蘭特的臉上仍然相當冷靜。(美聯社)

友善列印
中時電子報

當杜蘭特最後48.9秒投進致命三分球，隊友都衝上前瘋狂慶祝，只見杜蘭特卻是一臉淡定，他在賽後解釋，「我還沒有退役，所以並不希望這些時刻就是我職業生涯的定義，當時我們只想保持冷靜，不給對手空檔三分出手機會。」

NBA》杜蘭特致命三分 勇士逆轉勝騎士聽牌

NBA》科爾：世上沒人可跟杜蘭特一樣

「每當我投進球，其實內心都很激動，能在這種等級比賽把球投進相當困難，我很清楚，但同時我看過更瘋狂的事，」杜蘭特說，「所以當時我們領先6分，任何事情都可能發生，我只想贏下球賽之後，再來思考這些東西。」

甚至杜蘭特已經開始思考9日G4對策，「明天繼續訓練，然後找出更好比賽計畫。我只是盡可能成為最好隊友，嘗試打出侵略性，更擔心防守強度與籃板，我們整場比賽都保持鎮靜，就算我們都用很小孩子的方式支持彼此。」

去年總冠軍賽G3，杜蘭特也在最後45.3秒投進超前三分球，同樣幫助勇士搶下3比0聽牌，讓人不禁產生似曾相識的錯覺，不過杜蘭特強調，「這不是同樣的球賽，不是相同的賽季，球隊的感覺也不一樣，一切都不一樣。」

看到杜蘭特的神勇演出，「浪花弟」克雷湯普生賽後不禁開玩笑自嘲，「杜蘭特太不可思議了，他讓我跟柯瑞放了一晚上的假，當你的兩個先發後衛總共只拿20分，但你的先發小前鋒攻下43分，這看起來總是很棒！」

(中時電子報)

NBA》科爾：世上沒人可跟杜蘭特… 《時來運轉》運彩報報 - 中職獅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。