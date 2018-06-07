男子偷爸車又撞車想尋短　見美女警勸導打消念頭

謝男（右）心情不佳壓力大，2度到瑞慶橋想輕生，在女警吳亦庭的勸說下才打消念頭，乖乖和父親（左）回家。（張穎齊翻攝）

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瑞芳警分局四腳亭派出所女警吳亦庭。（張穎齊翻攝）

謝姓男子（22歲）因為偷開爸爸的車出門，卻撞到2台車，事後肇逃被開單，由於害怕被爸爸罵，近期又和女朋友吵嘴，心情鬱悶壓力大，竟跑到新北市瑞芳區瑞慶橋上欲尋短，瑞芳警分局的正妹女警吳亦庭獲報後，到場要謝男看開點，幾經勸說後，謝男才打消輕生念頭，謝父隨後也到場向警方深表謝意。

瑞芳警分局調查，謝男家住基隆，日前偷開爸爸的車出門，卻不慎撞到2台車輛，但因為他是無照駕駛，於是心虛肇逃，豈料之後仍被基隆警方告發，開了無照又肇事逃逸2張罰單，謝男害怕不敢回家將事情告訴老爸，怎料最近又和女朋友感情不好，經常吵架，心情跌到谷底，便在2日下午4時許跑到瑞慶橋想要輕生。

警方表示，謝男當時坐在瑞慶橋的欄杆上，看似想要從橋上跳下去，目擊民眾見狀後嚇得趕忙報案，瑞芳警方到場勸說後，他一度離開現場。不料才過了5小時，到了晚間9時許他又重回舊地，又想跳下去，四腳亭派出所女警吳亦庭及大寮派出所警員陳厚任獲報後，到場了解。

「放輕鬆！看開一點！」吳亦庭見謝男心情不佳，苦口婆心勸他別想不開，經過不斷安撫開導後，謝男才打開心房，向吳亦庭與陳厚任吐露心事，而謝父得知後不久也到達現場，吳亦庭便告訴他「你爸爸不會念你的！」謝男最終才願意和父親一同離開，謝父也對警方表達深深的謝意，化解這場危機。

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