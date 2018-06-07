關門自嗨？政大校長候選人林元輝不甩世界大學排名 網友砲轟

2018年06月07日 13:44 中時電子報 戴安瑋

政大傳播學院長林元輝。（本報資料照片）

現正改選校長的政治大學，日昨召開校長遴選治校理念公聽會時，有3位校長候選人紛針對QS世界大學排名，發表看法，其中政大傳播學院長林元輝表示，QS世界大學排名是「洋人的制度」，不該隨之起舞，好比世界羽球球后戴資穎不該去打籃球。對此，網友痛批，「關起門來自嗨」、「戴資穎好像也要打敗洋人才有排名」、「4年制大學和校長也都是洋人的制度，那你幹嘛還來競聘」。

政大校長遴選治校理念公聽會這個月5、6日登場，根據《聯合報》，昨有3名候選人不約而同提到對國際排名的看法。政大傳播學院長林元輝表示，政大在QS排名約600到700名之間，但排名指標無法凸顯政大優勢，「就像世界羽球球后戴資穎、乒乓球國手福原愛不該去打籃球，否則長處出不來」，他建議學校應自訂標準。

另一位校長候選人、政大副校長張昌吉認為，QS排名具指標性，應盡力提升國際聲望，以利排名往前；成功大學副校長林從一認為，排名不該是大學的辦學目標，只能做為參考。

QS世界大學排名為英國Quacquarelli Symonds發表的年度大學排行榜，今公布的最新排行，美國麻省理工學院（MIT）連續7年奪下冠軍寶座；亞洲地區有24間大學列入前100名，我國台灣大學則排第72名。

對此，網友紛留言表示，「是阿，台灣人管什麼世界排名，只在留在台灣愛台灣就行了」、「戴資穎好像也要打敗洋人才有排名。現在好像關起門來自嗨就很爽，這個600-700排名也太給面子了」、「很可笑，別的大學都在打羽球，只有政大在打藍球，所以不參加排名？」。

還有網友說，「酸葡萄心理 ! 林院長在政大若能在世界大學排名前300名之內，再來發表如是言也不遲!」、「世界排名600多名，蠻差的」、「難怪台灣的大學排名直直落」、「4年制大學和校長也都是洋人的制度，那你幹嘛還來競聘？！」。

(中時電子報)