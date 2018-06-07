推動分級醫療 健保雲端查詢成診所的大神

健保署中區業務組7日「健保雲端查詢」記者會，邀請台中榮總醫企部主任蔡鴻文、院長許惠恒、中區業務組組長方志琳、崇芳小兒科家庭醫學科聯合診所曾崇芳、和康神經診所醫師董一鋒等人共同出席。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
健保署建置「健保醫療資訊雲端查詢系統」去年12月完成檢查影像上傳，病患在診所就醫就可以看到大醫院檢查的資料。（馮惠宜攝）

為推動分級醫療，落實診所、醫院雙向轉診，衛福部中央健保署2017年12月開始建置完成健保醫療資訊雲端查詢系統，病患在診所就診就能看到11項病患近期醫療資訊，健保署中區業務組7日舉辦成果發表，台中榮總和基層診所共同站出來強調，跨院共同照護讓民眾更省時、省錢又安全。

健保署中區業務組指出中央健保署建置病人為中心的「健保醫療資訊雲端查詢系統」，以供醫師及藥師於病人就醫、領藥時，可查詢病人近期醫療資訊，提升就醫安全及品質，其系統包含電腦斷層(CT)或核磁共振造影(MRI)的影像及報告，以及胃鏡、大腸鏡、超音波等檢驗檢查結果、手術明細紀錄、牙科處置及手術、過敏藥物紀錄等11項資訊。

崇芳小兒科醫師曾崇芳指出，透過這樣的系統，患者可以在診所就醫就能看到病患近期就醫資料，遇到需轉介，診所醫師也會轉介，待病情穩定，院方也會建議病患在回到住家附近的診所。

台中榮總醫企部統計，去年12月迄今門診由診所轉診的人次從0.6％提升到1.7％，而急重症病患治療後下轉率達74％。

健保署中區業務組長方志琳呼籲，各院所善用「健保醫療資訊雲端查詢系統」，減少病人重複檢查及用藥的風險、多次照射影像的輻射劑量及檢查造成的身體不適。民眾在大醫院治療後，若病情穩定，可回到自己住家鄰近診所或地區醫院接受後續治療，主動提醒醫師查詢參考雲端的醫療資訊，省時、省錢又安全。

(中時 )

關門自嗨？政大校長候選人林元輝… 環團調查：路跑每年丟400萬免洗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。