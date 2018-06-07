推動分級醫療 健保雲端查詢成診所的大神

2018年06月07日 13:48 中時 馮惠宜

健保署建置「健保醫療資訊雲端查詢系統」去年12月完成檢查影像上傳，病患在診所就醫就可以看到大醫院檢查的資料。（馮惠宜攝）

為推動分級醫療，落實診所、醫院雙向轉診，衛福部中央健保署2017年12月開始建置完成健保醫療資訊雲端查詢系統，病患在診所就診就能看到11項病患近期醫療資訊，健保署中區業務組7日舉辦成果發表，台中榮總和基層診所共同站出來強調，跨院共同照護讓民眾更省時、省錢又安全。

健保署中區業務組指出中央健保署建置病人為中心的「健保醫療資訊雲端查詢系統」，以供醫師及藥師於病人就醫、領藥時，可查詢病人近期醫療資訊，提升就醫安全及品質，其系統包含電腦斷層(CT)或核磁共振造影(MRI)的影像及報告，以及胃鏡、大腸鏡、超音波等檢驗檢查結果、手術明細紀錄、牙科處置及手術、過敏藥物紀錄等11項資訊。

崇芳小兒科醫師曾崇芳指出，透過這樣的系統，患者可以在診所就醫就能看到病患近期就醫資料，遇到需轉介，診所醫師也會轉介，待病情穩定，院方也會建議病患在回到住家附近的診所。

台中榮總醫企部統計，去年12月迄今門診由診所轉診的人次從0.6％提升到1.7％，而急重症病患治療後下轉率達74％。

健保署中區業務組長方志琳呼籲，各院所善用「健保醫療資訊雲端查詢系統」，減少病人重複檢查及用藥的風險、多次照射影像的輻射劑量及檢查造成的身體不適。民眾在大醫院治療後，若病情穩定，可回到自己住家鄰近診所或地區醫院接受後續治療，主動提醒醫師查詢參考雲端的醫療資訊，省時、省錢又安全。

(中時 )