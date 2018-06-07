士林兄砍弟》警嘆：兇嫌兒若留現場 可救回2命

2018年06月07日 14:03 中時 李文正

北市士林區外雙溪發生何姓兄弟鬩牆，兄持刀砍死胞弟後再服農藥自殺，警方早上在何家祖厝農地發現遺體。警方表示，昨（6日）中午1點多兩人就在案發地口角，哥哥的兒子還報案，請派出所到場調解，無奈被砍死的叔叔一句話「沒你的事」，他離開後即發生憾事，員警感嘆「兒子若留下就能救回2條命！」

警方表示，64歲何良鑑昨天上午11時許離開新店住處，抵達至外雙溪祖厝農地時，發現辛苦栽種的農作物，遭到小8歲胞弟何良鍊破壞，兩人爆發爭執，當時何兄的兒子在場並勸說：「麥擱吵啦！」反遭叔叔回嗆：「沒你的事情！」何子因而通知轄區溪山派出所到場，調解後，雙方離開現場。

沒想到，下午2點多後，何兄再回到現場，直接朝胞弟身上連砍20多刀，胞弟手臂多處防衛傷痕，頭部整個被砍破，腦漿外溢，陳屍馬路中，何往山坡農地逃跑。

案發後，警方通知何的兒子，要他撥電話聯絡父親投案，手機有回應卻始終無人接聽，家屬因而擔心何兄會想不開，不斷以電話聯絡，直到刑事局晚間出動「Ｍ化車」，11點多在農地雜草找到行動電話，手機仍維持開機，凶手已不知去向。

警方從手機通聯發現，案發後何兄並未撥出，只有撥入的號碼，但他完全沒有接聽。何兄的兒子今早聽聞噩耗衝進山區認屍，警方感嘆「如果昨天兒子留在現場，就可以救2條命！」

(中時 )