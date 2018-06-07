環團調查：路跑每年丟400萬免洗杯 等於394座101大樓高度

2018年06月07日 14:06 中時 廖德修

據體育署統計，台灣每年舉辦近千場路跑賽，跑者40至50萬人；2017年共舉辦784場路跑，若依每場約莫4至5千人參加，環保團體綠色和平推估，去年至少使用400萬個免洗杯，可堆出394座101大樓的高度。另至少發放300萬件紀念衫、使用300萬個包裝用塑膠袋。綠色和平表示，參加馬拉松是為了健康與紓壓，但賽事產生大量一次性塑膠製品，無形中破壞了環境的永續健康。

綠色和平針對參加過賽事的跑者進行環保態度的民意調查，結果顯示，將近8成跑者注意過賽事產生的拋棄式製品對環境造成的影響；其中免洗杯、寶特瓶，和補給品包裝等，分別是被關注的前三名廢棄物。據調查，有高達7成的跑者願自備水杯響應環保。

至於賽事發放的紀念衫，通常由合成纖維製成，近年多項研究指出，合成纖維洗滌後產生的微塑膠纖維，易對海洋與整體生態造成危害。此次調查也有近7成跑者表示，在了解合成纖維對環境造成的影響後，會避免購買與使用相關製品。

減塑專案負責人羅可容表示，民調也顯示，高達97％的跑者支持主辦方停止發放、或以選配方式決定是否領取合成纖維類的贈品。並且有9成以上跑者認同環保賽事，認為可提升城市形象此外；也有高達9成以上的跑者表示，願意支持將環保理念納入賽事規劃的路跑活動。

對於環團的看法，台灣最大、歷史最悠久的台北國際馬拉松主辦單位，北市府體育局長李再立表示，今年9月體育局規劃的運動月就是以「運動讓地球更健康」為主題，相信台北馬是一個推動永續運動的指標。環保局長劉銘龍也指出，今年希望透過「綠色永續馬拉松」的舉辦，落實減塑減廢，帶動國內甚至國外舉辦綠色賽事的風氣。

此外，在綠色和平倡議下，台北市首先做出減塑路跑的承諾；5月初，東亞分部總幹事施鵬翔與台北市長柯文哲簽署「綠色永續台北馬拉松」備忘錄，北市承諾將於2018年底的城市馬拉松實行多項環保措施，包含推廣自備水杯，減少一次性塑膠製品；報名表也將加入「環保跑者」選項，可選擇是否領取紀念衫及完賽衣。

(中時 )