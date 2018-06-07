《時來運轉》運彩報報 - 中職獅猿割喉 組合買法各異

2018年06月07日 14:05 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

中華職棒上半球季進入白熱化階段，領先集團獅猿兩軍將在最後兩週中剩餘兩場正面遭遇戰，並各自將面對中信、悍將兩支扮演程咬金的金融軍團，四隊六種對戰組合的比賽內容走勢不盡相同，本週就帶領彩迷一起研究研究…

獅猿割喉 一分決勝

今年季初桃猿一路猛衝，唯一能追著車尾燈的就是統一獅，往季中靠近，猿隊漸陷低潮，恰逢獅子軍群起狀況火燙，上週末的三連戰一度形成戰績追平局面，最後仍由Lamigo掌握主場討回兩場勝差。兩隊上半季18場對戰中，竟出現高達8場一分差內容的比賽，其中又以打擊戰居多，因此買「單」與「大」為首選。剩下的兩場正面對決移師南部澄清湖球場進行，預料以青埔為基地的桃園可能面臨濕熱高溫考驗，故建議選投獅隊「不讓分」勝出。

墊底中信 恐當進補

前述兩支爭冠隊伍分別對中信還有5場(猿)與3場(獅)比賽，面對目前墊底的兄弟，兩隊沒理由錯失添得勝場機會，尤其暫居領先的桃猿想避免遭到逆轉，一定須在這5場比賽盡力拿下，同理追趕首位的獅隊亦然，卯力攻破中信先發投手成為獅猿的共同策略，逼出對手更不穩定的牛棚後，基本上就能鎖定勝利。因此獅猿對戰中信的場次，會推薦戰績領先的強隊「讓分」獲勝，以及伴隨大分有機會出線的較高賠率「雙」選項。

悍將效應 牽絆首席

獅猿正面對決或許不是決定戰績的關鍵！反倒特殊的一面倒現象將左右最後兩週走勢。今年截至目前為止統一對富邦取得14勝1敗的超絕對優勢！而Lamigo則是頗為苦手的9勝8敗局面，這一來一往差異恐怕會讓最終排名讓球迷始料未及。獅隊面對悍將還有5場賽程，桃猿則為3場；就短期富邦無法突破統一的心理魔障觀點來預測，這個組合還是押統一「讓分」過盤機會較佳。而悍將與桃猿的組合則應該觀察先發投手資訊，以「不讓分」低賠隊伍為主或有機會獲利。

金融大戰 面子之爭

三、四名的富邦、中信兩隊上半季預估已無機會，但就累積勝場提高全年勝率爭取季後賽資格來說還是須全力以赴。兩隊在最後一週賽程有兩場中信洲際主場的賽事，推估林智勝歸隊後的中信打線有機會持續加溫，主隊「讓分」與「不讓分」過盤機率都不低！

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(中時電子報)