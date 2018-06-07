漁業署打擊人口販運 保障境外僱用漁工權益

漁業署人員於國外港口進行外籍漁工問卷填寫及權益說明。（圖／農委會提供）

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農委會漁業署今（7日）召開記者會，署長黃鴻燕表示，為落實打擊人口販運，保障境外僱用漁工之權益，已訪查遠洋漁船65艘、133名船員，協助境外僱用漁工取回護照7本、追回積欠薪資8340美元；針對船員無端被船主苛扣之押金（或保證金），漁業署也循管道追回1596美元。

農委會副主委陳吉仲也表示，一定會要求各方落實相關措施，未來不排除在船上裝置衛星電話供漁工申訴，費用由船東負責。每隔一段時間也將針對仲介公司進行評鑑，建立退場機制，淘汰劣者。至於外籍漁工是否應納入《勞基法》還是定專法？農委會正與學者研議中。

國內目前有1114艘漁船，雇用1.9萬名外籍漁工，而船主虐待漁工事件時有所聞。漁業署表示，今年底前將訪查遠洋漁船80艘、外籍船員450名以上，並針對50%以上之仲介機構進行評鑑，確實查核境外僱用外籍船員的經營者及仲介機構，有無遵守《境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法》的規定。

漁業署遠洋漁業組副組長王茂城說，相關業者及仲介機構務必依規定支應漁工薪資、辦理保險，並核實給予漁工休息時間及休息日，不得苛扣薪資或巧立名目收費，查有違規必予以重罰。

王茂城解釋，自去年1月20日管理辦法施行後，已提高境外僱用漁工各項權益保障，包含最低工資（每月450美金）、最少休息時間（每日最少休息10小時，每月至少休4天）、保險（意外、醫療及一般身故保險；其一般身故保險金額不得低於100萬元），以及船員返程交通費由船主支付等。

實際執行面部分，除原有檢查員於國內外港口卸魚檢查適時做船員訪查外，今年度增聘訪查人員及特約通譯人員，並增派國外港口漁業專員，以加強國內外港口訪查能力。特別是今年執行太平洋公海登檢時新增船員訪查任務，將檢查作業能量延伸至海上。

此外，為了遏止經營者隱瞞重要資訊、不當債務約束、扣留重要文件；或利用船員不能、不知或難以求助的處境，以及其他違反本人意願的強迫勞動；漁業署除了印製船員權益卡片，發給外籍船員以使其了解自身權益外，另亦建立遠洋船員申訴管道，可隨時反映所受的不當待遇。

(中時 )

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