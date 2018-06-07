台海正在出現「新現狀」 或成為美陸激烈較量海域

2018年06月07日 14:25 中時 王嘉源

法國國際廣播電台（RFI）中文網6日一篇分析指出，大陸在南海步步軍事化，軍艦軍機頻頻繞行台灣的時候，大概沒有想到，此舉給美國深入南海和台海帶來了充分的理由和時機。

路透通訊社5日報導，美國軍艦包括航母或將進入台灣海峽，不定期巡航。消息傳出，北京立即反應，外交部發言人警告美國當心! 「台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題」。而幾乎是同一天，且得到美國空軍證實：兩架美軍B-52長程轟炸機飛越南沙群島附近海域，進行了訓練。

此舉顯然激怒了北京，外交部發言人拋棄了傳統外交語言，直指美國「橫行」霸道! 華春瑩稱要「再給美方幾個忠告」：停止炒作大陸南海「軍事化」問題；「停止在南海地區尋釁滋事，因為橫行是有風險的，碰瓷也是需要付出代價的」。

但是法廣指出，美國軍方對南海幾乎常態化的巡航，確實與陸方把南海大舉軍事化有重大關係。5月份，美方媒體依據衛星照片報導，大陸在南沙群島永暑礁、渚碧礁和美濟礁三個人造島，被確認已部署鷹擊12反艦導彈和紅旗9B中長程地對空導彈。5月18日，大陸在西沙永興島起降了轟炸機。陸方在南海有爭議島嶼採取包括部署電子干擾發射架在內的一系列軍事行動，自然引起美方的高度警惕。不過，詭異的是，衛星國際公司6月2日圖像顯示，紅旗9導彈及其偽裝已經被拆除，這是否是在美國國防部長馬提斯發出警告後，陸方移除了南海導彈及發射器？不得而知。

陸美在南海的對抗越來越頻繁，且步步升級是不爭的事實，大陸官媒也稱大陸艦機在爭議島嶼附近「驅趕」美國戰艦，以這樣的煽惑性標題來為民族主義者打氣。但是，一個不爭的事實是，美國在南海這個國際商貿大通道，陸方聲稱對絕大部分地區擁有主權的地區已是常來常往，美國把這叫做維護在國際航道航行的自由權利。

法廣分析說，與南海比起來，對大陸來說，其實更嚴重更迫切的是台灣海峽。如果說南海的糾紛和爭端感覺尚遠，台灣海峽的任何動靜都會讓北京心驚。過去唯一讓台海相安無事的是，有一個自美陸建交以來台灣兩岸「維持現狀不變」的不成文規則。但是，這一狀態自從蔡英文總統上任後正在一步步改變。這種改變源自大陸要台灣承認「九二共識」，源自台灣拒不屈服於北京的高壓，在這種情勢下，大陸採取兩個重大步驟，一個是外交的，挖牆腳，逐步掏空台灣邦交國；一個是軍事的，幾近於恫嚇性質，航母、轟炸機、驅逐艦穿行或者繞行台灣海峽。這是北京幾十年來「改變現狀」的重大舉措。

法廣指出，在這一狀態下，美國可能認為，有必要改變多年來光靠喊話維持台海現狀的政策，因為這一政策已經明顯地失效。所謂維持台海現狀，美方認定的是任何一方都不得用非和平手段改變現狀。現在，應該說南海現狀發生重大改變，大陸是改變現狀的一方。台海現狀現在也在雙方互不相讓的角力下悄然生變。有分析指出，從美國軍艦可能開入台灣海峽來看，台海正在出現「新現狀」 。

如果美國軍艦和軍機恢復通過或者巡航台海，那將是台海現狀的重大改變。這種狀況幾十年來只發生過幾次：1996年台海危機之時，美軍兩支航空母艦戰鬥群駛進台海；美國航母上一次駛入台海，是2007年小布希擔任總統時期。從那以後，美國駐日本艦隊前往南海、印度洋，都從台灣東側的太平洋海域經過，避免刺激北京。如果美軍今後不定期進出台海，這裡將成為美陸激烈較量的海域。

另外一個改變可能是美國對台軍售方式改變，將可能不再是每幾年一次包裹成批出售，而是根據台灣需要，改成不定期出售的個案，由此對北京構成有力的牽制。最後一個改變可能就是外交層面的改變，美國既已通過《台灣旅行法》，對台美雙方官員互訪或提升互訪層級有了法律的依據。

法廣說，脆弱的平衡如何才能維持？如何做才能避免發生對任何一方都有害的「地動山搖」？在維持多年的現狀已不再維持之後，這就成了各方必須面對的非常現實而嚴重的問題。

(中時 )