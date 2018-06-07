侯友宜騎鐵馬慶生 西瓜代替蛋糕助銷農產品

2018年06月07日 14:21 中時 曾百村

國民黨新北市長參選人侯友宜（右1）6月7日生日，而三芝地區民眾則熱情送上西瓜，代替生日蛋糕，替他慶生。（曾百村翻攝）

國民黨新北市長侯友宜7日適逢生日，他則安排自己騎鐵馬遨遊北海岸為自己慶生，而在地居民也熱情送上西瓜，以水果代替蛋糕替侯友宜過生日，侯友宜表示，在大熱天騎腳踏車汗流浹背，就能體會農民在烈日下耕種的辛勞，呼籲大家多吃水果、支持台灣農產品。

侯友宜今7日一早精神奕奕，前往「皇冠海岸」騎鐵馬，在助理的陪伴下，從石門麟山鼻騎到三芝淺水灣，沿著自行車道欣賞碧海藍天的美景風光。侯友宜最終「完騎」七公里輕鬆完賽，笑稱：「這樣子小CASE啦！」

今天剛好是侯友宜生日，「鐵馬體驗行」結束後，北海岸當地耆老特別搬出一粒大西瓜替他慶生，而侯友宜切西瓜更是「手起刀落」一刀將西瓜劈成兩半架式十足。

侯友宜表示，在大熱天騎著腳踏車就會汗流浹背，而農夫在田中耕種蔬菜水果更是辛苦，由此就能得知，所以今天用水果來取代蛋糕慶生，他覺得「這個IDEA很棒」，呼籲更多人能夠用行動支持台灣盛產的水果，支持在地農業，也預告明天將會協助農友行銷水果。

侯友宜說，北海岸金山、石門、萬里、三芝是「皇冠海岸」上的四顆鑽石，未來他若當選新北市長，絕對會打造更完整的北海岸自行車道，把觀光線延伸並與淡水串聯起來，讓民眾欣賞北海岸美景。

另外媒體詢問文化大學「大群館」宿舍議題，侯友宜指出，這已經是6年前的舊聞，他已經對外清楚交代，相關問題應由文大說明比較好。侯友宜也透露，很多有能力的人不願意出來選舉，就是因為會遭遇各式的造謠抹黑，他強調「選舉還是要好好談政見」，更強調自己「辦過無數刑案，一輩子問心無愧、坦蕩蕩，從來不擔心這些」。

(中時 )