《時來運轉》運彩報報 - 納達爾主宰紅土的秘訣

2018年06月07日 14:09 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

法網正打得火熱，整片紅土上最耀眼的球員不外乎就是當今世界球王納達爾，這位現年32歲的西班牙球員完全不負紅土之王的美名，生涯至今已經拿下56個泥地冠軍、10個法網冠軍。

納達爾的正拍爆發力十足，反手也一樣猛烈，但根據國外專家分析，『把大多數人的弱項當作武器』才是他能夠稱霸紅土多年的終極秘訣！根據統計，納達爾是史上『二發』最優秀的網球選手！納達爾生涯在紅土的二發得分率是56.7%傲視網壇，過去一年更是提升到了66.4%，以網球職業選手來說，二發得分率超過五成已經是不錯的表現了，更何況是驚人的六成六！

納達爾在今年的紅土球季總共只掉過四盤，可以很明顯的看出這四盤比賽的內容中，納達爾二發的得分率都遠低於自己的水平，分別是馬德里公開賽輸給蒂姆兩盤的40%以及29%、羅馬大師賽第一盤輸給弗格尼尼的50%和第二盤輸給A.茲維列夫的38%，這證明了二發得分率對於納達爾來說是輸贏極大的關鍵！

大多數擅長二發的球員與首發一般是以速度取得優勢，當今紅土二發得分率排名第二(55.7%)的美國球員伊斯內爾就是如此，而納達爾的二發球速卻遠低於平均，其得分率可以這麼高的原因有二，首先納達爾左撇子的先天優勢讓對手較難適應，再來納達爾發的球轉速極高，連揮帶削的發球方式讓球彈跳的位置常與對手預期有所差距。

本屆法網納達爾前四輪比賽一盤未失，場場直落三擊敗對手，表現維持在高檔，知道了球王贏球的秘密以後，是否也認為納達爾可以輕鬆奪得本屆的冠軍呢？台灣運彩法網冠軍賠率顯示納達爾目前是1.03倍最被看好，讓我們一起來見證西班牙蠻牛再破網壇紀錄吧！

(中時電子報)