《時來運轉》運彩報報 - 世界盃G、H組出線預測

2018年06月07日 14:18 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

本週繼續為球迷分析2018俄羅斯世界盃G組和H組的出線形勢。

G組：比利時、突尼西亞、英格蘭、巴拿馬

比利時正經歷黃金世代，是本屆世界盃陣容最豪華的隊伍之一，從門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）、後衛阿爾德維雷德（Toby Alderweireld）、維爾通亨（Jan Vertonghen）；到中場德布勞內（Kevin De Bruyne）、阿扎爾（Eden Hazard）以及前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）、梅騰斯（Dries Mertens）等，都是歐洲一級勁旅的不動先發主力。2年前的歐洲國家盃，比利時就已被視為奪冠熱門之一，但在8強1：3不敵貝爾（Gareth Bale）領銜的威爾斯，無緣爭冠。2年後捲土重來，在歐洲區資格賽H組以9勝1和輕鬆過關，10輪比賽轟進43球，更與德國並駕齊驅，足見其進攻的強悍。本屆世界盃比利時全隊平均年齡27.6歲，正是職業足球員最成熟、最巔峰的年紀，根據世界盃的歷史統計，歷屆世界盃冠軍球隊的平均年齡為27.5歲，如果以正負0.3計算，本屆世界盃在此範圍內的奪冠熱門球隊就只有比利時，與歷史軌跡不謀而合。比利時也是本屆世界盃32強裡，吸取英超養份最多的隊伍（英格蘭隊除外），全隊共有11名球員來自英超，小組賽就巧合的抽中英格蘭，知己知彼，首名出線合理預期。

與比利時的收成期相比，英格蘭則進入換血期，全隊平均年齡26歲是32強中第3年輕的隊伍，代表國家隊的平均場次20場更是32強中最少。一方面代表英格蘭年輕有活力，另一方面國際賽經驗相對不足。英格蘭在資格賽依舊強勢，8勝2和F組首名出線，但到了決賽圈往往雷聲大雨點小，1998至2014的5屆世界盃最多只到8強，上屆更是在死亡之組墊底出局。英格蘭自上屆世界盃後陸續由熱刺的本土球員接班，肯恩（Harry Kane）、達利阿里（Dele Alli）、戴爾（Eric Dier）、羅斯（Danny Rose）和上賽季轉會曼城的沃克（Kyle Walker）等五虎將已成國家隊骨幹，從2016歐國盃至今也累積不少經驗，彼此的默契配合也不成問題，英格蘭較大的問題是門將和中後衛組合，在喬哈特（Joe Hart）落選後，3名門將的國際賽經驗總共只有10場，預計是先發門將的皮克福德（Jordan Pickford）更只有3場，在壓力巨大的世界盃賽場能否保持冷靜將是英格蘭成敗關鍵。4名中後衛以卡希爾（Gary Cahill）最穩健，但瓊斯（Phil Jones）、史東斯（John Stones）和馬奎爾（Harry Maguire）都未能予人足夠信心。

突尼西亞是參加過最多次世界盃的北非球隊，但本屆資格賽被認為是籤運不錯避開強敵，才得以相隔兩屆後重返世界盃。突尼西亞此前從未在世界盃決賽圈闖過小組賽，今年以一支平均年齡26.5歲的年輕陣容應戰，代表國家隊的平均場次與英格蘭一樣都是20場，更遺憾的是頭號射手姆薩克尼（Youssef Msakni）因傷缺陣，少了一門進攻火砲，更難有本錢與比、英雙雄爭奪出線資格。

巴拿馬首次晉級決賽圈，如果能夠在小組賽作出零的突破已經有所交待。巴拿馬尚未在國際賽證明過實力，因此能夠旅歐掏金的選手寥寥無幾，大部份都是從美國和中南美洲的聯賽中挑選，其中較有名氣的包括西雅圖海灣者後衛托雷斯（Román Torres），以及曾經帶領巴拿馬打進2005中北美洲金盃決賽的前鋒特哈達（Luis Tejada）。巴拿馬全隊平均年齡29.6歲是32強中最大，代表國家隊平均場次62次也是最多，國際賽經驗或許可以帶來一點驚喜。

預測出線隊伍：比利時、英格蘭

H組：波蘭、塞內加爾、哥倫比亞、日本

波蘭足球在七、八十年代曾經紅極一時，1974年起連續4屆世界盃都至少闖過第一輪，兩次獲得季軍，成績斐然，可惜隨後再無佳作，02和06世界盃闊別3屆後連續晉級，但都止步小組賽，今年則是暌違兩屆後再度出線。其實波蘭從兩年前的歐洲國家盃已經再度崛起，以萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）為首的國家隊近年在穩定中進步，以皮施切克（Łukasz Piszczek）、布瓦什奇科夫斯基（Jakub Błaszczykowski）和萊萬串起的「前多特蒙德」右路攻擊線威力十足，加上中場組織者科里喬維亞克（Grzegorz Krychowiak），以及近年快速冒起的中場好手傑林斯基（Piotr Zieliński），波蘭在資格賽力壓丹麥、蒙特內哥羅和羅馬尼亞首名出線。兩年前的歐國盃，波蘭打進8強才在PK戰不敵最後的冠軍葡萄牙出局，但5場比賽都沒有在正規時間內輸球，展現了良好的防守實力。

塞內加爾繼02年後再度踢進世界盃，當年首度亮相一鳴驚人，開幕戰擊敗法國間接將衛冕軍淘汰，16強加時再淘汰瑞典，直到8強才不敵最後的季軍土耳其，寫下非洲奇蹟。今年的塞內加爾軍容依然壯盛，後防有拿坡里大將庫利巴里（Kalidou Koulibaly），中場隊長庫亞特（Cheikhou Kouyaté）攔截和遠射能力佳，還有前鋒雙煞馬內（Sadio Mané）和迪烏夫（Mame Biram Diouf），最後一輪資格賽4勝2和只失3球，踢掉布吉納法索和南非等強隊，在實力較為平均的H組，絕對有能力突圍而出闖進淘汰賽。

哥倫比亞4年前暌違3屆重返世界盃，即以高效率的進攻直闖8強，遇到巴西才以1：2落敗出局。中場主場哈梅斯.羅德里格斯（James Rodríguez）5場比賽場場進球，最終以6球拿下金靴獎。不過哥倫比亞在本屆世界盃南美洲資格賽的表現並不突出，僅以第4名低空飛進世界盃，18輪比賽進21球還不如智利與厄瓜多，失19球也只是中上水平。進攻上仍靠哈梅斯取分，兩大射手法爾考（Radamel Falcao）和巴卡（Carlos Bacca）在職業聯賽維持高檔的進攻效率，但在國際賽的表現稍有不及。後防線換血也是哥倫比亞面臨的考驗，只有薩帕塔（Cristián Zapata）和阿里亞斯（Santiago Arias）參加過4年前的世界盃，門將奧斯皮納（David Ospina）仍是國家隊主力，但3年來在兵工廠上陣機會不多仍是隱憂。

陣前換帥原是兵家大忌，但日本甘冒大不韙解僱前主帥哈利霍季奇（Vahid Halilhodžić），由從未執教過成年國家隊的前日本U23主帥西野朗接手，臨危受命能做的改變不多，主要就是召回不受哈利霍季奇重用的旅外名將香川真司、本田圭佑和岡崎慎司，但多名旅歐表現突出的後起之秀卻依然沒有得到注意，像南野拓實、堂安律、中島翔哉和久保裕也，他們甚至連27人的預選名單都沒有。從最近的熱身賽3連不勝可以發現，日本陣容中欠缺擁有突破能力並創造得分的攻擊球員，雖然在世界盃歷史上面對歐洲二線球隊表現還不差，但對南美和非洲球隊則敗多勝少，上屆就曾以1：2負象牙海岸、1：4不敵哥倫比亞，面對如今的困局，恐怕要獲得分數都是一大難題。

預測出線隊伍：哥倫比亞、塞內加爾

(中時電子報)