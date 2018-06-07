小英變「水果網紅」？鳳梨王子楊宇帆開罵：香蕉你個芭樂

蔡英文總統、總統府秘書長陳菊5月24日在臉書「開直播」，幫忙農民推銷玉荷包。（圖/擷取自蔡英文臉書）

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
有「鳳梨王子」之稱的青年農夫楊宇帆在臉書發文，拜託不要作秀吃水果。(翻攝自楊宇帆臉書)

近來國內水果價格崩盤，蔡英文總統及總統府秘書長陳菊，竟選在24日布吉納法索與我斷交當天，在臉書「開直播」，幫忙農民推銷玉荷包。繼前立委孫大千批評蔡英文選擇做一位直銷水果的網紅，「做秀超過做事」後，有「鳳梨王子」之稱的青年農夫楊宇帆，今天也在臉書痛批「同樣的老梗劇情，你看膩了嗎？以為吃幾個香蕉你個芭樂，全民就會跟你總動員嗎？」

楊宇帆指出，每隔一陣子，就是這種農產品價格崩盤的消息，於是全國總動員，消費者跟企業聯手搶救，媒體又要炒話題說盤商壟斷哄抬價格，農民出來幹譙政府，在野黨搭順風車打落水狗抓到機會接著幹，然後國軍弟兄拼命吃，政府官員出來開記者會鼓勵大家多吃水果。

楊宇帆說，不要再喊什麼全民吃香蕉鳳梨，政治人物拜託也不要做秀開記者會，重點是政府要鼓勵發展農企業，產業若沒辦法企業規模化、機械化、降低成本，只會漸漸走向夕陽，國外採收鳳梨都用機械手臂了，台灣都卻只能用六十歲的人工手臂，那些所謂的土地情感或是農民辛苦的畫面，都是產業停滯沒有發展所帶來的悲情。

網友紛紛回應「支持你到農委會任職」、「上書蔡英文啊」、「忙著插旗護旗250沒空理你」、「自從那日兩個老歐巴桑推銷玉荷包，至今我都還不願意吃玉荷包ㄋ~」。

(中時電子報)

香蕉價崩！他點出水果崩盤的關鍵因素
漁業署打擊人口販運 保障境外僱… 高溫燈號示警 氣象局15日起提供

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。