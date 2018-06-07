小英變「水果網紅」？鳳梨王子楊宇帆開罵：香蕉你個芭樂

2018年06月07日 14:23 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

有「鳳梨王子」之稱的青年農夫楊宇帆在臉書發文，拜託不要作秀吃水果。(翻攝自楊宇帆臉書)

近來國內水果價格崩盤，蔡英文總統及總統府秘書長陳菊，竟選在24日布吉納法索與我斷交當天，在臉書「開直播」，幫忙農民推銷玉荷包。繼前立委孫大千批評蔡英文選擇做一位直銷水果的網紅，「做秀超過做事」後，有「鳳梨王子」之稱的青年農夫楊宇帆，今天也在臉書痛批「同樣的老梗劇情，你看膩了嗎？以為吃幾個香蕉你個芭樂，全民就會跟你總動員嗎？」

楊宇帆指出，每隔一陣子，就是這種農產品價格崩盤的消息，於是全國總動員，消費者跟企業聯手搶救，媒體又要炒話題說盤商壟斷哄抬價格，農民出來幹譙政府，在野黨搭順風車打落水狗抓到機會接著幹，然後國軍弟兄拼命吃，政府官員出來開記者會鼓勵大家多吃水果。

楊宇帆說，不要再喊什麼全民吃香蕉鳳梨，政治人物拜託也不要做秀開記者會，重點是政府要鼓勵發展農企業，產業若沒辦法企業規模化、機械化、降低成本，只會漸漸走向夕陽，國外採收鳳梨都用機械手臂了，台灣都卻只能用六十歲的人工手臂，那些所謂的土地情感或是農民辛苦的畫面，都是產業停滯沒有發展所帶來的悲情。

網友紛紛回應「支持你到農委會任職」、「上書蔡英文啊」、「忙著插旗護旗250沒空理你」、「自從那日兩個老歐巴桑推銷玉荷包，至今我都還不願意吃玉荷包ㄋ~」。

(中時電子報)