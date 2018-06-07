影》瓜地馬拉火山爆發釀99死 我政府捐300萬協助

我友邦瓜地馬拉，正遭遇多年少見的嚴重火山爆發危機。（圖/路透社）

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中時電子報

據美國公共電視新聞網（NPR）報導，我國在中美洲友邦之一、瓜地馬拉（Guatemala）的福埃哥活火山（Fuego volcano）爆發至今，大量的岩漿、火山灰和岩石，已造成瓜國當地死亡人數，快速攀升至99死和數百人輕重傷。由於火山仍持續噴發中，讓週邊城鎮數千居民被迫撤離，消防、軍警和救難單位持續進行搜索，期望能找到諸多失蹤人口。而我國外交部日前宣布，將向友邦瓜地馬拉捐贈10萬美元（約300萬台幣），作為救災與災後重建資金。

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此次火山爆發威力之強烈，就連美國航太總署（NASA）都有感覺，本月3日測得的衛星雲圖中，在首都瓜地馬拉市週邊，明顯地能看見向上噴出的大量火山灰。對此，航太總署表示，「火山爆發後，噴出大量的火山灰、岩石碎片和灼熱的甲浣氣體，而夾帶這些成份的火山碎屑流（pyroclastic flow），則將以時速80公里的速度擴散。它們能輕易地讓樹幹、房屋和建築傾倒，當地居民和救難單位務必提高警覺。」

強力噴發的火山灰與濃煙。（圖/路透社）
瓜地馬拉軍方也進駐火山週邊，協助當地搜尋失蹤居民。（圖/美聯社）

緊鄰知名古城安地瓜（Antigua）、中美洲諸國知名活火山之一的福埃哥火山，過去長時間維持低度活動狀態，即使噴發、也多半僅是小規模的狀態。前一次劇烈爆發可回溯至1717年8月份，連續3日的噴發、讓當時仍是西班牙殖民地的瓜地馬拉多個城鎮毀壞，再加上隨之而來、規模達到7.4的大地震，讓瓜地馬拉幾乎被夷為平地，也迫使西班牙王室決定重建，並將首府移至較安全之地，也就今天的瓜地馬拉市。

瓜地馬拉的福埃哥火山，未來仍有強力爆發的機會，當局仍不敢大意。（圖/路透社）

從衛星雲圖上，能清晰地看見瓜地馬拉福埃哥火山所噴發的火山灰位置。（圖/NASA Earth Observatory）

本次爆發的規模和影響範圍之大，都讓當地居民和政府單位措手不及，從6月3日突然地大爆發，即傳出居民死傷的新聞，大量的火山灰和黑煙，更讓鄰近的城鎮都成了「灰白大地」，並迫使首都拉奧羅拉國際機場（La Aurora International Airport）關閉唯一跑道，直到軍方大批人馬緊急進行清灰動作後，才勉強恢復起降秩序。

(中時電子報)

文章來源：Guatemala Volcano Toll Rises To 99

文章來源：Deadly Fuego Volcano Eruption in Guatemala Spotted from Space (Photos)

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