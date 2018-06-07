整合虛擬與實體 郵局首座「O2O郵購站」上線

百年老店中華郵政拚轉型，在台北民生郵局啟用全台首座結合實體與虛擬商城的「O2O郵購站」。（中華郵政提供）

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百年老店中華郵政拚轉型，導入「O2O」（Online to Offline）營銷模式，今在台北民生郵局啟用全台首座「O2O郵購站」，整合實體郵局、郵政商城與網購中心銷售通路，讓民眾在專區線上購物。中華郵政表示，接下來將評估其他設站地點，並嘗試各種商業模式，目標在2年內拓展至20座。

中華郵政服務據點遍布全國，2010年起建置郵政商城及郵政網購中心虛擬銷售平台，近年來推動創新商業模式及通路革新，繼今年4月「數位郵局」啟用後，接續採「店中店」型態，於台北民生郵局畫設專區，推出「O2O郵購站」。

中華郵政說明，「O2O郵購站」提供郵政商城、代售商品與集郵文創品實體展示、現場體驗及商品諮詢，民眾體驗後，可透過郵購e指通（ecpost）設備訂購，掃描QRCode並利用台灣Pay金流系統付款，即可於窗口、郵政物流遞送或i郵箱取件。

「O2O郵購站」也導入新科技及技術運用，藉由影像攝取，進行客群資訊及櫃位熱區蒐集，並結合大數據分析，深度解析顧客行為，依據顧客喜好調整商品擺設，並配備具人臉辨識功能的智慧數位看板，可針對不同客群推播適性商品資訊，讓民眾得到更貼心的服務與購物體驗。

中華郵政指出，郵政商城約有40萬會員，將商城銷售商品實體展示在郵局，是因有些民眾仍希望看到實體，若線上會員能在郵局通路看到商品，加上專人介紹與行銷，可以增加成交率，同時也能吸引不是郵政商城會員的客人，將線下的消費者導入線上。

中華郵政電子商務室主任林青豊說，推出首站「O2O郵購站」後，將評估拓展地點與營運模式，第二家可能明年上線，希望明年可拓展6至10家，2年內達20家。郵政商城去年營收約有3.25億元，希望藉次帶動明年營收達3.8億元至4億元，順利的話，2年後展店20家，每年將可增加1億元營收、會員預估每年可增1到2萬名。

(中時 )

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