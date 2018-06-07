風光不再！2架最大客機A380無人接手遭拆售

2018年06月07日 14:27 中時電子報 蔡萱

世界上最大客機空中巴士A380在2008年投入服務時引發全球關注，然而就在10年後的今日，這架空中巨無霸客機已經不再被視為是航空業的扭轉局面關鍵機種。曾經風光翱翔天際的2架A380客機如今更是落得無人接手的下場，它們在新加坡航空公司停用後，因為找到不到願意讓他們重回天空的公司，因此將被拆卸並分售零件。

空中巴士在A380投入服務的10年間，一直在積極尋找未來願意購買這架風光一時機種的航空公司，但除了阿聯酋航空之外，一直沒有其他大買家。如今租賃公司德國彼得斯集團（Dr. Peters Group）也面臨一樣的困境。事實上以A380來說，基本上是沒有轉租或二手市場。

彼得斯集團5日宣布，這2架曾經租給新加坡航空的A380客機，因為找不到新的承租人，願意讓它們重返天際，所以這2架飛機即將被拆解分售。該集團發言人Anselm Gehling稱，A380-800機款在近年來已經沒有辦法在開發新的市場，「有一公司取消了空中巴士的訂單，有些轉選擇體型更小的長途客機。」

彼特斯集團期望這2架分別是空中巴士造的第3架和第5架A380可以在集團帶來800萬美元的收益。A380在2007年一架約為3000萬美元，如今一架全新的要價4456萬美元。

A380的第二大用戶新加坡航空擁有19架A380，除了10架自有的A380外，其中4架的就是以每個月100多萬美元與德國彼特斯集租賃，雙方當時簽訂了租賃合約是10年。

其實這款世界最大載客量飛機A380危機不斷，月前才傳出A380恐怕臨著停產的命運，若是空中巴士未能在近期與A380最主要的客戶阿聯酋航空達成採購新機的協議，恐將啟動A380的停產程序。

A380是空中巴士挑戰對手波音同樣配備4具引擎的747系列的大客機。原本空巴預估隨著全球乘客數量的增加，各國必須解決因航班激增而造成跑道擁擠的問題。而使用大飛機來串聯主要的航空樞紐，再通過中小型飛機轉機來分流，看似是最佳解決方案，不過近年來乘客在經濟條件許可的前提下，大多更願意選擇方便的直航，而非耗時耗力的轉機，也讓A380的銷量不如預期。

再加上除了售價高昂之外，A380的四具引擎的耗油量也拉高了營運成本。大部分航空公司為了降低營運成本及提高效益，成本低且更容易載滿乘客的雙引擎客機，成為了最好的選擇。波音747也在近期逐漸退役，美國國內航空公司最後一班波音747航班也在20日完成載客任務。

空中巴士過去為A380研發計畫耗資達110億歐元，但銷售狀況卻遠遠無法達到預期。空巴的CFO韋赫姆(Harald Wilhelm)也曾公開表示，A380恐怕要到2018年才有辦法回收成本。

(中時電子報)