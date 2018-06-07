何為吳音寧非救不可？唐湘龍：「神隱少女」同病相憐

2018年06月07日 14:43 中時電子報 呂承哲

北農總經理吳音寧上任至今爭議不斷，總統蔡英文昨(6)日在中常會力挺吳音寧，稱她是位「有理想、會做事的人，但可能不是很熟悉政治的人」，政治場合的應答容易被誤解，希望黨部可以協助吳音寧。對此，資深媒體人唐湘龍在《NOWnews》投書指出，蔡英文會力挺吳音寧的關鍵原因。

唐湘龍表示，蔡英文以黨主席身分下達「支援令」，說要派一組人協助吳音寧政治攻防，他疑惑，明明台灣需要支援的人很多，為何一定要救吳音寧，還非救不可？

唐湘龍隨後恍然大悟，「吳音寧根本就是蔡英文」就是真正原因，不僅髮型、穿著很像、講話更像，連「神隱少女」的稱號都共用。他說，看吳音寧接受專訪，說話的速度、眼神，以及東閃西躲，講了半天沒有重點，一種與生俱來的空洞，簡直與蔡英文一模一樣，「國政卡到『英』，市政卡到『音』，問題似乎是一樣的」。

唐湘龍認為，吳音寧成為今日政治風暴中心，成了「當代最佳被憎恨對象」，大家只想問：她是誰？憑什麼從溪州鄉秘書跳升北農總經理？蔡英文不要光說「專業任用」，若要救吳音寧，請把這件事情說清楚。

唐湘龍坦言，他很同情吳音寧，如今成這副慘況，不是她的錯，大家也都明白，她能成為「二百五俱樂部」一員，是怎樣的專業讓她勝任？就是「獨二代」這個身分。若要說批吳音寧就是批北農，錯！批吳音寧就是罵蔡英文，「完全對」。

(中時電子報)