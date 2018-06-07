綠委：台灣跟美國價值觀一樣 接近不是當棋子

2018年06月07日 14:37 中時 郭建伸

民進黨立委劉世芳今接受「蔻蔻早餐」專訪時說，如果美軍艦來台可讓區域和平回到穩定，那是好事，但航母通過台灣只是象徵意義。她表示，台灣更在意軍售實質上的改變，從包裹改成逐案審查。她也說，現在要破壞區域和平的不是台、美，而是中國大陸，而跟美國接近不是當棋子，是因為跟美國價值觀一樣，「講話也是同一個tone」。

此外，川金會將於6月12日於新加坡舉行，近來傳出美方將派軍艦通過台灣海峽。劉世芳表示，如果台灣朝野看到這樣的訊息，確實可感受到美方確實注意到台海問題，但就目前就區域穩定的發展，這些訊息在川金會前不會被證實。

劉世芳說，美國軍艦若要通過台海，當地國家一定會被告知，但美、中、台的外交部門都對此事相當低調，到目前為止，我方也未接獲有此訊息；如果美軍艦來台可讓區域和平回到穩定，那是好事，但絕對不只是形式上，而是實質上的。

外媒報導，美國對台軍售可能從包裹改成個案軍售，可能對台灣是一大利多。劉世芳說，從2010年至今，美國對台都採包裹式軍售，高達150億美元；未來改成逐案審查，於降低國際政治因素對軍售的影響，美國有看到台海軍力失衡的狀況，願意站在台美國防合作的立場上，對於台灣防衛需求創造利多，這是好事。

劉世芳說，若維持台海的和平穩定是符合中國最好的發展，中國大陸應有責任做出維持區域穩定的回應；台灣一再強調，台灣有基本防衛需求，不能受制於共機、共艦繞台時的文攻武嚇，相信美國跟日韓也都注意到這個狀況。

劉世芳說，川金會要解決北韓的核武問題，因此目前都不太會有挑釁刺激的言語；近來台海的軍事武力一直朝中國大陸傾斜，這點美方注意到了，因此有了「國防授權法案」、「台灣旅行法」，並且美國參議院在國防授權法案強調對台軍售、派員參加漢光演習。

劉世芳說，藍營的人批評「美國是很自私的國家」，但哪個國家不自私，「台灣也很自私，當然是以台灣為主」。

劉說，台、美之間利益接近，「跟美國的利益接近不是因為是棋子，而是因為跟美國價值觀一樣」，對岸的中國大陸並不是朝著台灣人民願意看到的民主自由之下發展，當然兩邊的利益呈現出來，台灣就會跟美國比較靠近，溝通不僅比較順暢，「講話也是同一個tone」。

劉世芳也批評，中國大陸口口聲聲說要處理區域和平，但又想要併吞台灣，既然有這樣的野心，美國又是一個自私的國家，當然會想維持區域和平穩定，而目前想破壞區域和平穩定現狀的，不是台灣、美國，而是中國大陸。

(中時 )