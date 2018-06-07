反擊農委會 北市政風處：查北農帳依法行政

友善列印
中時

北市府派員至台北農產公司查帳，農委會副主委陳吉仲這2日都出面抨擊，直言「北市府要去思考這有沒有符合公司的治理」；北市政風處剛剛則發布聲明反擊，此舉是秉持依法行政、公正公允立場所進行的調查。

陳吉仲昨天表示，北農有3名監察人，農委會、北市府、民間團體各一個，監察人本來就該扮演監察人的角色，可是當市政府會同相關政風、其他市政府單位，配合監察人去的時候，這時候有沒有符合所謂的公司的治理，這個台北市政府可能可以去思考看看。

他今天更進一步說，市府的政風單位可以到一家公司這樣查嗎，是否違法？獨立監察人可以受到市長室指示，再請其他單位到民營公司查帳嗎？

對於農委會官員重炮抨擊，甚至直言做法恐不符公司治理原則，政風處發布聲明表示，北農案受各界矚目，為儘速瞭解並釐清事實真相，柯市長於日前指示本府監察人及相關監督機關進行瞭解，並責由政風處協助配合。

政風處表示，為充分達成監督行政適法作為的職責，並回應議會於總質詢時的要求，由本府監察人主查北農帳目，政風處則配合協助監察人釐清事實，因此也偕同出席，確保官股董監事（公務員）能秉持公平公正立場進行本案調查。

政風處強調，此舉秉持「依法行政」，以公正公允之立場，實現市府「正直誠信」之核心價值，同時並以「愛護、保護、防護」同仁之作法，作好興利除弊之功能而配合依法進行之調查。

(中時 )

整合虛擬與實體 郵局首座「O2O… 客製化方案治肺癌晚期 患者症狀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。