反擊農委會 北市政風處：查北農帳依法行政

2018年06月07日 14:56 中時 張潼

北市府派員至台北農產公司查帳，農委會副主委陳吉仲這2日都出面抨擊，直言「北市府要去思考這有沒有符合公司的治理」；北市政風處剛剛則發布聲明反擊，此舉是秉持依法行政、公正公允立場所進行的調查。

陳吉仲昨天表示，北農有3名監察人，農委會、北市府、民間團體各一個，監察人本來就該扮演監察人的角色，可是當市政府會同相關政風、其他市政府單位，配合監察人去的時候，這時候有沒有符合所謂的公司的治理，這個台北市政府可能可以去思考看看。

他今天更進一步說，市府的政風單位可以到一家公司這樣查嗎，是否違法？獨立監察人可以受到市長室指示，再請其他單位到民營公司查帳嗎？

對於農委會官員重炮抨擊，甚至直言做法恐不符公司治理原則，政風處發布聲明表示，北農案受各界矚目，為儘速瞭解並釐清事實真相，柯市長於日前指示本府監察人及相關監督機關進行瞭解，並責由政風處協助配合。

政風處表示，為充分達成監督行政適法作為的職責，並回應議會於總質詢時的要求，由本府監察人主查北農帳目，政風處則配合協助監察人釐清事實，因此也偕同出席，確保官股董監事（公務員）能秉持公平公正立場進行本案調查。

政風處強調，此舉秉持「依法行政」，以公正公允之立場，實現市府「正直誠信」之核心價值，同時並以「愛護、保護、防護」同仁之作法，作好興利除弊之功能而配合依法進行之調查。

(中時 )