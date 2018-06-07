蔡英文中常會力挺 吳音寧：謝謝總統關心

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北農總經理吳音寧上任後風波不斷，身兼民進黨主席的總統蔡英文昨在中常會力挺她是會做事的人，今在議會被問到有何想法，吳音寧說，可能是因為最近事件比較大，變成新聞事件，謝謝總統關心，她會努力把工作做好。

議員厲耿桂芳今在議會總質詢指出，吳音寧爭議多，連蔡英文都出手替她加油打氣，要找人幫她政治攻防，有沒有覺得很溫暖？吳音寧說，謝謝總統關心跟期許，謝謝默默支持她的朋友、產地農民、市場的人和北農團隊，這段時間她還是一直每天在市場堅守崗位，把工作做好。

議員吳世正諷刺說，總統要管多少事，竟然跨層級來鼓勵北市一個投資單位的總經理，真是嘆為觀止，他問吳為何總統會幫她說話？吳音寧說，可能是因最近事件比較大，變成一個新聞事件吧。

吳世正追問，兩人是怎麼認識的？吳音寧說，「總統就是我們中華人民…」，話說到一半發現自己口誤，吳連忙解釋，她在議會比較緊張，已經在試著應對這種場合。接著強調，自己跟總統不是認識不認識，她就是總統，她個人也是新境界基金會的董事。

台北市長柯文哲則說，其實他對前總經理韓國瑜和對吳音寧態度差不多，一直覺得不需要這樣，外界批評吳音寧經驗不足，說她高薪實習生，但北農已經是長期的公司，他相信韓國瑜剛到公司時，對業務應該也不熟，但只要品行端正、認真做事，一段時間後應該都會做得很好。

厲耿桂芳也詢問吳音寧，未來面對爭議會不會再當神隱少女？吳回應，她沒想過自己的作為被稱作神隱，過去她疏於面對大眾、媒體和社會把事說清楚，認為只要實在做事情就好，現在她也知道，面對一些誤會時要立刻出來澄清，這是她的改變。

(中時 )

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