美承諾 治完966個毛病 F-35戰機才全面量產

2018年06月07日 15:18 中時電子報 楊幼蘭

五角大廈已同意，在全力量產F-35前，要治好它的一身毛病。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網7日報導，暱稱為「豹」（Panther）的F-35戰機即將進入全面量產階段。然而，至今它渾身上下仍有近千個毛病。

五角大廈針對美國國會會計總署（General Accounting Office，GAO）的報告承諾，將解決最困擾F-35的主要缺陷。

GAO在關於F-35戰機的報告中警告，F-35聯合專案辦公室（F-35 Joint Program Office）匆匆忙忙， 趕著衝過終點線，以致做出一些未來很可能影響戰機性能，可靠性和維修性的決定。

而這些缺陷可分為兩種，第一種是「那些可能危及安全，防禦，或其他關鍵要求的缺陷。至於第二種則是「那些可能阻礙或限制成功完成任務的缺陷」。報告指出，其中第一類缺陷有111個，而第二類缺陷則有855個。

例如，第一類缺陷包括駕駛頭盔上的顯示器，由於它會散發微弱的綠光，因此可能降低駕駛察覺視覺線索的能力。目前雖然研究解決對策，但在問題解決前，駕駛夜間上艦時，仍受到安全限制。

而GAO認為，在F-35宣佈具備充分戰力，並全面進入量產階段前，這類問題勢必要先解決。然而，無論是美國或國際夥伴，都迫不及待要宣佈F-35具備充分戰力，以享受量產所帶來的降價好處。

F-35有3個版本，分別是為空軍研發的F-35A，為海軍研發的F-35C，以及為陸戰隊研發，能垂直起降的F-35Ｂ戰機。從設計到研發，前後花了超過10年，總花費約1.5兆美元（近45兆台幣）。

為了加速研發，五角大廈採取並行式採購流程。換句話說，就是在設計最後定案前，就開始打造戰機。而一旦最後的版本進入製造階段，先前製造的F-35就會回鍋，進行全面更新。分析指出，這方法聽來既複雜，又充滿風險，而事實也的確是如此。

(中時電子報)