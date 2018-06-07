海峽兩岸賽 龍華科大專業英文詞彙表現驚豔

龍華科大應外系學生吳芳儀、蔡佩珊，榮獲2018專業英文海峽兩岸賽餐飲組、觀光旅遊組二等獎。(龍華科大提供)

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本屆大賽台灣代表隊計25所院校、74位師生參加北京總決賽，促進兩岸教師及青年學子交流。(龍華科大提供)

由北京中央民族大學、美國全球學習測評發展中心(Global Learning and Assessment Development, GLAD)、台灣師範大學技職教育中心共同辦理的「2018第八屆大學生計算機應用能力與專業英文海峽兩岸賽」，龍華科大在PVQC專業英文詞彙教師組及學生組賽事表現亮眼。師生整體優異表現，獲大會頒發團體一等獎肯定。

本次在PVQC專業英文詞彙教師組及學生組賽事中，應用外語系老師許祖嘉榮獲觀光旅遊組冠軍，吳芳儀與蔡佩珊同學也順利擊敗兩岸三地選手，分別奪得餐飲組與觀光旅遊組二等獎佳績，兩位同學剛獲得今年PVQC專業英文詞彙與聽力能力大賽全國賽第二名，以及新北市PVQC專業英文詞彙與聽力能力大賽冠軍。北京兩岸賽總決賽時。吳芳儀與蔡佩珊表現穩定，成績幾近滿分，奪得大會二等獎。獲得觀光旅遊組冠軍的許祖嘉更代表龍華科大與當地專家學者在教師論壇中報告切磋交流。

本屆大賽從校園選拔賽到全國總決賽歷程逾半年，大陸共有185個院校代表隊、近1萬9千名同學參加，最後進入總決賽的院校代表隊有145個，參賽選手878人，而台灣代表隊今年則有來自25所院校、74位師生參加，競爭可謂激烈。大賽也提供學習資源與模式，促進課程創新與國際化，提升同學在職場中必須具備的電腦及英文應用能力。(楊宗灝)

(中時 )

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