台灣每年產生300億菸蒂 嘉縣籲全民重視

2018年06月07日 15:06 中時 呂妍庭

嘉義縣衛生局在民雄鄉公所舉辦「菸灰菸蒂不落地」大會師，大家一起動手清菸蒂。（呂妍庭攝）

嘉義縣衛生局在民雄鄉公所舉辦「菸灰菸蒂不落地」大會師，嘉義縣副縣長吳芳銘和縣議員黃芳蘭一起動手清菸蒂。（呂妍庭攝）

嘉義縣衛生局在民雄鄉公所舉辦「菸灰菸蒂不落地」大會師。（呂妍庭攝）

嘉義縣衛生局在民雄鄉公所舉辦「菸灰菸蒂不落地」大會師。（呂妍庭攝）

18鄉鎮公所清潔隊和環保志工一起動手沿街清菸蒂。（呂妍庭攝）

台灣一年菸蒂產生量高達342億個，隱藏在環境角落的菸灰菸蒂因清除不易，常成為環境髒亂源之一，7日上午嘉義縣衛生局在民雄鄉公所舉辦「菸灰菸蒂不落地」大會師，號召18鄉鎮公所清潔隊和環保志工一起動手沿街清菸蒂，嘉義縣副縣長吳芳銘呼籲全民一起當千里眼，一同勸導改善菸蒂隨意丟棄老問題。

根據衛生福利部資料統計，我國抽菸人口約327萬人，每年消費17.1億包香菸，菸蒂產生量高達342億元，常常因癮君子貪圖一時方面，任意丟在馬路邊、水溝甚至草叢裡，除引發野火外，還會破壞環境，污染水源，危害生物，甚至阻塞下水道，近年來菸蒂問題也逐漸引發環保團體的重視。

大會師活動上，吳芳銘指出，統計一年至少有100億個以上的菸蒂累積棄置在不易清除的死角，為讓民眾重視環境保護的重要性，嘉縣將採取源頭宣導及末端清除雙管齊下進行，除透過各種傳媒管道宣傳外，也會把「菸灰菸蒂不落地」計畫落實到各村里。

民雄鄉長何嘉恆也說，環境清潔真的很重要，指他上任以來，定期會舉辦村里清潔活動，發現菸蒂不只多，且不太容易清除，盼民眾能有正確觀念。大會師結束後，吳芳銘、何嘉恆、縣議員黃芳蘭、林于玲等參與貴賓也挽袖力挺，除親力親為撿拾菸蒂，也和環保志工一起高舉宣傳海報向周遭的商家住家宣導，呼籲大家一起當千里眼

(中時 )