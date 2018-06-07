美商建議保留核電 徐國勇：非核家園是國民共識

2018年06月07日 15:15 中時 鄭舲

台北市美國商會昨發表《2018台灣白皮書》，商會的能源委員會對我國供電穩定感到擔憂，建議2025年非核家園實施前及實施中，都應保留特定核電廠作為備案。行政院發言人徐國勇今受訪表示，非核家園在環境基本法及電業法中都已確定，是國民共識，所以2025非核家園是要達成的。

徐國勇指出，今年有很多新機組陸續上來，6月維修機組也會完成，可以保證今年不可能缺電；而且經過盤整，備用容量率可以到11%，備轉容量也至少6%以上， 到了明年會提升得更穩定，所以供電不會有問題。

不過最近頻傳饋線跳脫停電事件，今天上午淡水又傳停電。徐國勇說，線路設備老舊跟缺電造成的停電是兩回事，不能做不正當連結，任何設備都會老舊，任何國家都會有線路問題必須維修。他說，如果大家比較前幾年同期的線路問題，今年並沒有特別多，所以不能說設備老舊必須更換，就跟缺電的停電劃上等號。

至於是否擔憂美商因此出走？徐國勇強調「不會」，美商評估對現在的電力供應有信心沒問題，當然他們對未來的備轉有一些想法，無論如何還是要強調，目前的備用跟備轉都沒問題。徐國勇並說， 美商整體對台灣的行政效率、執行效率評估都是這些年來最好，評分都比以前加倍，所以不會有這些問題。

另外，對於用電大戶節電措施暫緩實施，徐國勇表示，因為評估備轉容量可以在6以上，原先擬定的用電大戶節電5%的部分就暫時不實施，但節電措施還是繼續進行，節能措施的政策會繼續實施不會改變。

(中時 )