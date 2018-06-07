台科大建築系畢展 外籍生為家鄉設計交通轉運站

台科大建築系外籍生羅寇特提出在家鄉建造交通樞紐轉運站，並改善海岸線環境的計畫。(台科大提供)

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旺報
台科大建築系高楚岳提出工廠環境改善計畫，解決工廠悶熱等問題。(台科大提供)
建築系陳冠貿在台科大校園中打造一座共三層，可做為涼亭、瞭望台、攀爬遊具使用的木造休憩空間「丹丘」。(台科大提供)

台科大外籍生為家鄉設計交通樞紐轉運站、改善工廠悶熱環境、打造校園遊憩空間。台科大建築系今(7)日舉辦畢業展，展出51件作品，從都市設計到實體木造作品都有，內容豐富多元，展現對城市及環境的關懷。

台科大校長廖慶榮表示，台科大建築系學生從生活經驗中找出有待解決的空間及環境問題，提出改善構想及設計，作品內涵對在地文化、社會議題的關懷，期望學生透過建築設計對社會有所貢獻。

台科大建築系學生羅寇特(Kurt Pollock)，來自台灣的邦交國-加勒比海地區的國家聖克里斯多福及尼維斯(The Federation of Saint Christopher and Nevis)，他看見家鄉首都巴士地(Basseterre)因觀光人潮眾多，現有港口恐將無法負荷日趨龐大的運輸量，因此他提出建造交通樞紐轉運站的計畫，設計可供火車、公車、計程車、自行車、輪船等交通工具使用的轉運站。

羅寇特表示，巴士地曾在旺季時創下五天內來了三萬人口，等於是全國一半人口數的人潮，而現在只有一個小公車候車亭及小港口，根本不敷使用，颶風來襲時甚至還會淹水。為了改善家鄉交通及城市環境，羅寇特設計了能夠運用大陽能發電並節能的轉運站，轉運站不僅有國際輪船港口、國內交通站，也有旅館、購物中心、展示空間，甚至有通往機場的地下PRT個人快速運輸系統。

除此之外，羅寇特也針對海岸與港口地區容易遭受天災破壞提出解決辦法，羅寇特表示，目前的海岸線幾乎沒有植物覆蓋，於是他在海岸線種植樹木擋風並保護土壤。羅寇特也說，從海邊望出去的海景非常美麗，卻沒有空間讓人停留欣賞，因此他設計增建人行道，經過綠化的海岸也可以做為大自然鳥類、魚類的生活空間。

羅寇特表示，若有機會很想將這個構想提給當地政府知道，即使最後設計沒有被採用，但若能讓政府看見問題並做出改變，他會非常開心！未來在台灣的求學生涯結束後，也會把所學帶回家鄉，為家鄉服務。

台科大建築系高楚岳因家裡開工廠，小時候常住在工廠裡，深刻體會工廠環境悶熱的問題，於是他對桃園科學園區二期提出工廠環境改善計畫，利用風道與廠房結合，將風導入廠房中，降低生產線溫度。也透過園區建築物建造的位置及角度，讓風能夠順利進入園區內，並增加綠地達到降溫效果，解決工廠悶熱及美觀的問題。

台科大建築系陳冠貿在台科大校園中打造一座共三層，可做為涼亭、瞭望台、攀爬遊具使用的木造休憩空間「丹丘」，也成為台科大學生吃飯、聚會、慶生的好去處。陳冠貿表示，沒料到「丹丘」會這麼受到大家喜愛，不僅外籍生喜歡在那裡午睡，也吸引許多小朋友在上面爬來爬去、鑽來鑽去，很開心能創造一個讓人放鬆、玩樂的空間。

台科大建築系畢業展自6月7日至6月11日，在台北松山文創園區一號倉庫展出。

(旺報 )

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