力拚蔡總統承諾 內政部：2年補實消防人力預算員額

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為解決消防人力不足，蔡英文總統承諾將以每5年3000人為目標，逐年補充消防人力。內政部次長陳宗彥表示，目前消防機關預算員額1萬6408人，實際員額1萬5217人，尚缺1191人，消防署已在規劃在2018年補訓868人、2019年補訓800人，2年共可補實消防人員1668人。

消防人力長期不足，編制員額與實際需要落差1萬多人，消防員也多次陳情走上街頭，蔡總統年初在臉書表示，長期以來，因為人力不足，讓消防員執勤的壓力很大。這個迫切的問題，政府已經在著手解決。將以每5年補充3000人為目標。

內政部今天在行政院會提出「提升緊急救護效能」報告，其中指出，近年消防機關緊急救護出勤次數持續成長，自2007年出勤次數72萬797次，至2016年增加為111萬7523次，10年來增加約39.7萬次，但2017年出現首次負成長，救護量略減為110萬323次。至於為何去年救護量減少，內政部表示尚待分析。

有鑑於消防人力的需求，陳宗彥表示，將會在今明2年補足預算員額需求，目前消防機關預算員額1萬6408人，實際員額1萬5217人，尚缺1191人，消防署已在規劃在2018年補訓868人、2019年補訓800人，2年共可補實消防人員1668人。

消防人員若在2年補實1668人，與蔡總統承諾5年補充3000人的目標相當接近。

(中時 )

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