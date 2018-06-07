《中國時報》回擊陸委會：倒果為因

2018年06月07日 15:20 中時 楊孟立 、 朱真楷 、 郭石城 ／台北報導 ／台北報導

《中國時報》今（7）日報導「美商警告 嚴審陸人來臺 國際投資恐卻步」，陸委會未反思美國商會為何會如此強烈建議與疑慮，反而混淆視聽、發表措詞強烈的譴責媒體聲明，倒果為因作法，恐讓台灣產業發展障礙更多、投資環境更為惡劣。

依台北市美國商會昨天發表《2018台灣白皮書》，指出跨國企業在台灣投資研發中心與製造，其營運目標是為了服務亞太地區的內部與外部客戶，其中包含中國大陸。美商在台灣的機構必須與客戶維持緊密聯繫，並能邀請外部客戶來台灣開會或受訓，這才是有效率的運作方式，以確保在台經營成功。

白皮書更指出，「但遺憾的是，台灣政府目前仍在大陸商務人士申請來台書上保留不必要的限制措施」，例如在申請文件上須詳載來台期間的「每日」行程細節，簽證核發期限也以申請行程的天數為限，一旦大陸商務人士延遲出境，申請單位將遭致我政府的嚴重懲罰。

白皮書直言，「這項嚴格的規定可能阻礙台灣成為國公司在台設立亞太營運中心的誘因，阻礙產業整體競爭力，讓國際投資者卻步。」因而強烈建議我政府，放寬大陸商務人士來台每次簽證有效期限至30天，與國際規範接軌。

監督政府施政是媒體天職，媒體不是幫政府洗腦之用。《中國時報》援引美商會建言據實報導，期待政府針對會阻礙台灣產業整體競爭的行政限制，提醒美商會的警告，期待政府大力改革，報導內容均有所本。陸委會對媒體的善意監督不但未針深刻反省、對政策缺失提出改革作為，反而發表措詞強烈聲明，譴責本報虛構嚴審假象，證明陸委會才真正混淆視聽、粉飾太平。

檢視陸委會的聲明，充斥本位思維，自我認知對中國大陸商務人士來台簽證效期的規定，從沒「嚴審」，矇眼發出譴責媒體的新聞稿，明顯忽略「美商白皮書」建言的重點，甚至完全迴避該白皮書所提出的問題，這才是虛構假象、蓄意誤導民眾，也是蔡英文總統口中的假新聞。

陸委會的譴責媒體新聞稿，連國民黨立委曾銘宗都看不下去，他表示美國商會的建議很有道理，尤其是商務開放的部分，不需要去帶入政治考量。我們對中國大陸加上香港的出口約4成，每年對中國大陸有786億美元的出超，足以證明兩邊經濟依存度非常高，有必要做深度交往，美國商會建議簽證放寬，純粹是從經貿角度出發。

曾銘宗也強調，陸委會不要預設立場，這樣子做無助於兩岸交流，更無助於台灣經濟發展。

(中時 )