新北市貢寮國際海洋音樂祭開跑 5火辣直播主嗨翻全場

2018年06月07日 15:43 中時 吳岳修

北台灣最大音樂盛事「新北市貢寮國際海洋音樂祭」，將從7月27日到29日，於貢寮福隆海水浴場展開三天熱唱接力賽，今年適逢海祭第18屆，主題「18樂」要帶給樂迷豐富多元原創音樂，7日記者會由茄子蛋樂團熱情開唱揭開序幕，更找來17直播5位身材火辣的直播主站台，讓海祭還沒開唱就已讓人熱血澎湃。

新北市府觀光旅遊局說，今年海祭新闢國際樂團交流的「跨國拼場世界台」，並配合運用漁船搭成的搖滾小舞台，要給樂迷感受強烈的整體氛圍，報名角逐「海洋獨立音樂大賞」的樂團共計159團，當中參賽樂手年齡最小僅11歲、最年長62歲。

新北市副市長葉惠青說，今天海祭主題是「18樂」，代表多元快樂，圍繞著原創、獨立音樂等不同主題，27日第一天要帶給大家「原創音樂新浪潮」，邀請入圍今年金曲獎的「茄子蛋」與「原子邦妮」樂團、入圍最佳國語男歌手獎的宋念宇，以及國內兩大饒舌代表「顏社」與「人人有功練」演出嘻哈電音組合，最後由「蛋堡」出場壓軸。

28日的「海洋獨立音樂大賞」有爭奪海洋旗的各決賽樂團表演，還找來去年海洋大賞得主「火燒島」樂團及大馬鬼才創作歌手黃明志演出；29日的「世界狂想曲」鎖定國際級樂團，不僅有去年海洋之星「厭世少年」表演，還有愛爾蘭The City and Us、日本ROOKiEZ is PUNK’D、泰國Slot Machine、BOXING，以及董事長樂團、獅子合唱團接續開唱，要讓樂迷們嗨翻天。

(中時 )