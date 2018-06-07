50歲中年大叔選工作 網友一致建議XX院！

2018年06月07日 15:44 中時電子報 張達智

子曰「三十而立，四十而不惑，五十而知天命」。但現代人中年轉業又有家庭壓力，想要「不惑」可不容易。一名年近50歲的中年大叔，因家庭因素辭去高薪工作，重返職場後有4個工作可選擇，上網詢問網友意見，而網友幾乎一面倒建議他選「中科院」！

這名中年大叔在論壇《mobile01》發文，表示自己接近50歲，因家裡發生一些事，辭去前一個高薪的工作已一個多月。處理好家裡的事後，面試兩週左右，去考捷運特考也獲通知面試，想請問一下工作選擇。

1.研發工程師:待遇大概8XK左右

2.中科院工程師:應該有機會錄取，但要等待，待遇60K左右

3.台北捷運公司:錄取後大概40K左右

4.一家公司要我成立RD TEAM（research and development TEAM，研發團隊），給的薪水是60K，但可準時上下班，不過初期要做出成果很有挑戰性

中年大叔自己分析，研發工程師的優點是薪資高，缺點比較累，而且工作比較不穩定，可能隨時都要走路重找工作。

中科院工程師優點是準時上下班，薪水可以維持生活，有機會做到退休，缺點單趟要開45分鐘的車，一天要花一個半小時在開車上。

台北捷運局的優點是可以做到退休，不需要交通工具，未來可搭免費捷運，缺點是薪資低(但可以生活)，要輪三班。

網友熱烈回應這位中年大叔，幾乎一面倒建議他選「2.中科院」，原因不外乎穩定能做到退休、薪水不錯、不用輪班能兼顧健康與生活。

不過也有網友回應，發文的樓主是《mobile01》的技職戰神，以他的身份地位，這幾個工作都「太委屈」，應該要找VP（vice president，副總裁）的工作。

更有人說，樓主是三力高（學歷經歷實力）的人才，所列4項工作都是極度委屈，可以找head hunter試試看，目標應該是RD head （Director、VP）等職務，月薪應該要有150K～200K的水準，年薪14～16個月。

(中時電子報)