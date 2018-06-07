被指八年沒做事 議員找基層力挺朱立倫

新北市議員蔡淑君訪問館長陳之漢，力挺朱立倫。（葉德正攝）

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新北市議員蔡淑君找來林口全區里長為市長朱立倫背書。（葉德正攝）
新北市議員蔡淑君找來林口全區里長為市長朱立倫背書。（葉德正攝）

朱立倫近來屢遭綠營批評沒做事，國民黨新北市議員蔡淑君7日總質詢，自行拍攝影片找來不分藍綠林口全部17位里長為市長朱立倫背書，細數朱立倫這些年在林口的建設，從公托、托老、運動中心到影視城等，蔡淑君更找來前行政院長唐飛、導演馮淬帆、與館長陳之漢等林口名人力挺朱立倫。

「淑君阿姨」蔡淑君說，別人說市長沒做事，這次才會邀請所有里長與在地名人為朱市長打氣，不分藍綠都認為朱立倫市長對地方建設的用心。

不過雖然有稱讚，蔡淑君也認為相關建設仍有進步的空間，包括林口交流道塞到爆、公車轉運站設立，雙北1280月票政策應該加入桃捷、公路總局4碼公車方案。

蔡淑君也說，工一工業區與國際媒體區招商，另外公托、公幼也要加緊建設與動工。

館長也透過影片說，林口人口數變多，市府應該要投入交通建設，每人來到林口的人，一定都有塞在交流道的經驗，那個交流道是二、三十年前的設計，應該要把資源留在林口。

朱立倫表示，感謝里長與議員肯定，相關方案也都會全力以赴，交流道部分也會與中央協調，希望盡快改善交通問題。

(中時 )

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