SBL》終有動作！林力仁跳槽裕隆簽約兩年

2018年06月07日 15:45 中時電子報 黃及人

在今年超級籃球聯賽(SBL)休兵期間相當「沉默」的裕隆納智捷，如今終於有了補強動作，裕隆確定從台銀找來上月底合約到期的林力仁，預計簽下兩年合約，裕隆執行教練李啟億說：「目前這可能是我們今年的唯一補強。」

李啟億表示，在吳怡斌、柯旻豪兩人跳槽金門酒廠後，裕隆當前仍需找尋內線長人與控球後衛的補強人選，可是由於目前屬意人選都有合約，所以最快要等到明年才能有所動作，「我想以我們現在陣容，已經算是具備競爭力。」

林力仁在第9季選秀第10順位進入璞園，效力5個球季後跳槽金酒，短暫只待1年又去台銀，如今隨著跳槽裕隆，這將是他待過的第4支SBL球隊，他曾拿過第12季三分球大賽冠軍，近兩季三分命中率都維持在3成6以上。

隨著今年選秀會提前在7月9日登場，李啟億坦承，目前裕隆並無任何練習生隨隊陪練，畢竟上季例行賽第1的裕隆，今年選秀會只能從第7順位選起，所以裕隆暫沒選秀打算，可能會等選秀會結束後再挑自由球員測試。

「我們不像台銀、台啤等隊，找不少今年選秀球員陪練，儘管當前人手稍嫌短缺，我們仍會仔細挑選潛力新秀培養，」李啟億表示，「至於接下來開會討論的雙洋將與雙主場，我們對雙洋將沒意見，但希望可以辦理『全主場』。」

(中時電子報)