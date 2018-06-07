吳音寧風波不斷 洪耀福：吳蠻驕傲自負

北農總經理吳音寧爭議不斷，蔡英文總統昨天中常會表明，希望部會及黨要予以協助；民進黨秘書長洪耀福今表示，「吳音寧本身蠻驕傲、自負，一開始問她，需不需要幫忙，她覺得不需要。」（圖／本報資料照片）

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（16：27更新）北農總經理吳音寧爭議不斷，蔡英文總統昨天中常會表明，希望部會及黨要予以協助；民進黨秘書長洪耀福今表示，「吳音寧本身蠻驕傲、自負，一開始問她，需不需要幫忙，她覺得不需要。」

洪耀福表示，當北農總經理當然找一個政客，「你是要找一個可以應付、周旋議員，請客送禮非常好，大家都沒意見，還是要找做事、有能力的總經理，台灣社會要想清楚」，「當然找我這種政客去，當然可以把他擺平啊。」

昨天總統有提到，希望大家幫吳音寧講話，並澄清假新聞；洪耀福說，黨一定會幫很多，把事實講清楚就好了。台灣社會很奇特，總經理理論上專業型的人，董事長政治任命、總經理專業，政治問題應由董事長面對，總經理應該管理績效做好。把吳音寧推到第一線處理政治問題，對吳來講不公平。

他說，吳音寧本身滿驕傲、自負，一開始問他說，需不需要幫忙，他也覺得不需要，認真把事情做好就好，一開始沒有想處理政治問題。前北農總經理韓國瑜拜會、請客、送禮，把關係處理好，做總經理把農民、產業、弊端做好，得罪這麼多人是因為果菜市場是一個複雜的地方，裡面利益太大了，過程中，吳音寧滿強悍，對於不合理人事安排、利益分配，不願接受、妥協，難免會得罪很多人。

洪耀福說，他也曾問吳，是否跟議員見面，不需要，就把自己位置、角色做好。她前陣子遇到北農民股董事，民股都認為吳音寧是歷屆以來，最好的總經理，是這幾十年來，是最好總經理，在經營、品德、能力上，吳音寧是最好的總經理，但這些民股董事不願意出來講、得罪其他人，因為這是一個利益系統。「民股董事其實是很稱讚她。」

媒體追問，吳音寧至今有無向民進黨求救？洪表示，沒有。

至於是否覺得，台北市政府故意整吳？是否身兼北農董事長的陳景峻沒有做到他應該要做的事？洪耀福沒有正面評論，只說，董事長、總經理理論上要合理分工。「這我就很難去評論。」

外界質疑，吳音寧對民進黨年底選舉會有影響；洪耀福表示，「是啦，就是藍軍一直再攻她」，但選舉還早啦，不要這麼快論斷，就把事情講清楚。會把談話內容、事實，更清楚讓大家知道，透過民進黨的管道。

他強調，吳的專業、能力、操守沒問題，這都是無庸置疑，只是面對議會質詢，也許政治歷練不夠，所以容易被攻擊，台灣社會講說，當北農總經理當然找一個政策，你是要找一個可以應付、周旋議員，請客送禮非常好，大家都沒意見，還是要找做事、有能力的總經理，台灣社會要想清楚，「當然找我這種政客去，當然可以把他擺平啊。」

(中時 )

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