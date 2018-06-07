MLB》教頭爭議調度　陳偉殷這麼說

陳偉殷對紅雀先發4.1局失2分，竟在4分領先下被換掉，無緣勝投。（美聯社）

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中時電子報
/綜合報導

佛羅里達馬林魚隊台灣旅美左投陳偉殷7日先發，在球隊6比2領先的優勢下，被總教練麥汀利（Don Mattingly）換下，殷仔在休息室情緒爆發，兩度怒砸物品洩憤，賽後他好整理心情，受訪時這場比賽其實感覺很不錯，很可惜無法投滿5局，在休息室只是抒發情緒。

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陳偉殷上一場先發對聖地牙哥教士只投1.2局、47球就退場，相較之下7日對聖路易紅雀投球的內容還不錯，91球裡有61顆好球、只失掉2分，殷仔表示，這幾場球投下來感覺都很好，「我只能說很開心上一場球數那麼少，今天可以投到快一百球，而且自己想保持的東西都能保持住，我覺得還不錯。」

又來了！陳偉殷（左）5局下看到總教練走出休息室換投，露出無奈表情。（美聯社）

殷仔還說：「這場比賽其實控球等都感覺很好，只是對手盡力破壞我很多球，導致我投球數偏高，我只能盡量去隱藏不好的部分，反正比賽結束就結束了，(在休息室)只是想說發洩一下而已。」

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馬林魚隊打者今天發揮出色，例如開路先鋒卡斯楚（Starlin Castro）和第二棒狄崔（Derek Dietrich），加起來11個打數有8支安打，狄崔一人更進帳3分打點，陳偉殷說：「隊友打得都很好，在火力支援上幫助我很多，很可惜我今天沒有辦法投完五局。」

(中時電子報)

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