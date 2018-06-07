日女星長澤雅美 再度擔任台灣觀光形象代言人

2018年06月07日 15:59 中時 黃菁菁

7日與出席了在東京舉行的記者會。(黃菁菁攝)

「台灣通」女星長澤雅美再度擔任台灣觀光形象代言人

交通部觀光局2018年延續「Meet Colors! 台灣」主題，再度邀請被譽為「台灣通」的女星長澤雅美擔任台灣觀光形象代言人。長澤7日在東京的記者會上表示，她最愛台灣的雪花冰、酸梅糖和烏龍奶茶，有機會的話，還想嚐嚐仙人掌冰。

為拍廣告片、拍戲多次走訪台灣的長澤表示，她最喜歡的美景有高美濕地、以藍眼淚聞名的馬祖，以及有很多茶店的貓空。她說，「以前春天曾和台灣朋友去高美濕地，當時天氣很好，正好看到夕陽，真夢幻般的美景，人看起來好像走在海上。」

談到美食時，長澤表示，「第一次在台灣吃雪花冰時，因為冰本身就有味道，從此就迷上了，今後還想嚐嚐仙人掌冰。還喜歡酸梅裹上麥芽糖的酸梅糖，日本人應該都會喜歡。還有烏龍奶茶，我也會買茶粉回來泡，喝起來很清爽。」

觀光局長周永暉7日在記者會上，贈送長澤雅美澎湖特有的玄武岩印章，以及日月潭的陶罐，並向長澤推薦台灣夏季多彩的冰品，環島一週可享用紅色的澎湖仙人掌冰、黃色的台南芒果冰、黃綠色的嘉義愛玉冰、橘色的屏東櫻花蝦冰，還有高雄愛河的啤酒節，花蓮、台東，更可感受台灣人的人情味如同夏天的熱情。

觀光局2018年強打「海灣旅遊年」，以「島嶼共生、十大跳島」帶動今年的主題，按台灣的順時針方向來看，十大跳島有龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球和澎湖的七美、漁翁島、吉貝與小金門、馬祖東莒、北竿，10個島代表的是台灣歡迎大家的入口島嶼，以島嶼的景來呈現台灣的美麗。

由長澤雅美拍攝的全新台灣觀光宣傳影片「Meet Colors! Taiwan」已於4月16日起在日本全國播放。

(中時 )