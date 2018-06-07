美髮師老人關懷據點義剪 老人家直呼可以來走秀了

2018年06月07日 16:10 中時 黃國峰

大業里社區專業髮型頭皮養護館美髮師，來到關懷據點，為長輩們義剪，讓長輩們天天都美美的。（黃國峰翻攝）

大業里社區專業髮型頭皮養護館美髮師，來到關懷據點，為長輩們義剪，張阿姨很開心比她預期的更好。（黃國峰翻攝）

好水喔！南屯區大業老人關懷據點日前，讚嘆聲此起彼落，原來是社區的店家｢勝悅髮型頭皮養護館｣來這邊為長輩義剪，年輕設計師的到來讓據點充滿青春活力外，設計師們刀法俐落的剪出充滿時尚的髮型，讓老人家們個個笑開懷，直說是不是該辦個走秀。

5位美髮師帶著剪刀、電推與圍巾來到據點，首先跟長輩們天南地北的話家常，然後聊聊平常頭髮應該怎麼保養，也了解長輩們有沒有特別喜歡的髮型，接著在咔嚓、卡嚓的剪髮聲中，長輩們紛紛變身成時尚阿嬤，對美髮師的細心表現，也覺得很窩心。

有長輩表示，平常都給固定的美髮師整理頭髮，原本還擔心新的美髮師，還不夠瞭解自己，無法剪出適合的髮型，猶豫著要不要當實驗品，沒想到這位幫她義剪的設計師，幫她剪了一個新潮又適合她的髮型，開心極了，以後有可能換這個美髮師來幫她整理頭髮囉。

勝悅髮型頭皮養護館丹麥店林珮雯表示，公益義剪是由董事長游勝裕，總經理吳春芳發起，給予我們全體回饋社會的機會。以往都是到老人療養院服務，這次是丹麥店的同仁構思，想要為社區的長輩們服務，於是與大業社區的沐風60長者之風關懷據點聯絡，沒想到受到歡迎，感覺好像跟自己的爺爺奶奶剪髮一樣，而起剪完後，長輩滿意的笑容，更帶來滿滿的成就感。

(中時 )